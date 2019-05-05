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影／爭取高鐵接駁車無解 大北門居民：次等市民？

2019-05-05 20:36聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市沿海大北門區除沒直達車通往高鐵嘉義太保站，連要去台南市區，除佳里、西港區外...
台南市沿海大北門區除沒直達車通往高鐵嘉義太保站，連要去台南市區，除佳里、西港區外，其餘都得轉乘，居民感慨長期遭漠視，圖為大台南公車。圖／截自大台南公車粉絲團
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台南市沿海大北門區除沒接駁車通往高鐵站，連要去台南市區，除佳里、西港區外，其餘都得轉乘曠日廢時，居民感慨說，台南市區正忙捷運宣導，他們交通長期遭漠視，對於地方呼聲，市府交通局表示會通盤檢討。

屬鹽分地帶的台南市大北門區包括佳里、七股、學甲、西港、將軍、北門等６行政區，除了佳里區，其餘人口多年來都外流，台南市議員蔡秋蘭日前就針對整個大北門區交通不便曾在市政總質詢時，要求市府能在佳里轉運站開闢直達市區及高鐵專車，方便當地的老人家及遊子通行。

蔡秋蘭表示，屬偏鄉學甲、北門及將軍區的居民，要搭車到台南市區或高鐵嘉義或台南站，都必須先到佳里區轉運站坐車，中途再轉車，可謂舟車勞頓。很多老人家經不起轉車折騰，常常頭昏腦脹不知道自己要到哪裡，她要求市府能在佳里轉運站開闢直達市區及高鐵站。

她強調，光佳里區人口就6萬人，縣市合併後，她已建議8年，到現在都沒消息，連基本計畫與腹案都沒有；對照台南市區近日頻頻宣導捷運路線沿海縣區許多鄉親都在抱怨他們是次等市民，市府應該要正視民怨設法解決。

交通局長林炎成說，通往高鐵與嘉義太保專車，該局會通盤檢討，直達市區專車，則要檢討流量需求。鄉親則說，希望不要又是說說而已。

台南市議員蔡秋蘭為鄉親請命，要求市府正視沿海對外交通不便民怨。圖／台南市議會提供
台南市議員蔡秋蘭為鄉親請命，要求市府正視沿海對外交通不便民怨。圖／台南市議會提供
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北門高鐵捷運

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