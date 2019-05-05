捕獲2尾野生大鮸魚拍賣近3萬 東石漁民：如中樂透

2019-05-05 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣沿海東石鄉有漁民昨晚出海，在東石外海幸運捕抓到2尾野生巨大鮸魚，每尾重逾20公斤、長約100公分，是近幾年捕到的最大尾巨大鮸魚，2尾鮸魚運上岸，送到東石漁市場拍賣，馬上被餐廳業者以每公斤600元，總價近3萬元買下，不少漁民聞風而至，要看久違的野生大鮸魚。

東石漁市場承銷商張金國今天在臉書，貼出這2尾野生巨大鮸魚照片，每尾重逾20公斤、長約100公分，最重24.3公斤，讓網友吃驚，紛紛按讚。捕到巨大鮸魚的漁民說，鮸魚拍賣的收入，比漁民出海捕撈整船一般魚貨的還多，成交入帳，如中樂透般幸運開心。

專門採購野生魚貨許姓餐廳業者說，每年春夏之際正值，鮸魚盛產，尤其清明節前後，抓到的鮸魚口感最佳，早期漁民出海，每年捕獲1、20尾超過30公斤鮸魚，可說是家常便飯，一趟可賺進百萬元，近幾年巨型鮸魚幾乎絕跡。