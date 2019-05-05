台南精采無人機群飛燈光秀 竟是台灣首次自行研發

2019-05-05 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



上個月廿六號晚間台南土城正統鹿耳門聖母廟為媽祖暖壽，演出一場無人機群飛的燈光秀，雖然天空只有一百台飛機，規模不算大，但過程精彩，圖案精準，觀眾驚呼連連，其中最大的賣點是全台第一場百分之百由國人自行開發設計的群飛秀，而非國外來的團隊。

這場無人機群飛秀，共有兩場，每場各四百秒，大約近七分鐘，共有十七個圖案，有二D也有三D圖型，無人機在天空中順暢地變換圖形，一下是Q版媽祖、一下又是莊嚴的媽祖頭像，還有鯨魚、虱目魚等，別具在地特色。

群飛秀是由南部科學工業園區（南科）與成大合作研發，從無人機的拼裝到圖形設計，再到群飛的控制，都是由團隊自行完成，前後花費半年時間，燒掉一千萬元以上，但成果精彩，團隊負責人成大航太系主任賴維祥表示，機隊會繼續擴充，往兩百、三百台再努力。

無人機群飛秀在台灣並不是第一次，二月時屏東燈會由英特爾（intel）三百台的無人機演出，獲得滿堂彩，更早之前網路上就有許多國際上的表演，歐美有不少群飛團隊，但在台灣卻是首見自行開發。

群飛的技術有何困難？賴維祥表示，目前無人機搭配GPS衛星定位系統，都已經能夠飛到精準位置，困難在於讓這麼多無人機同時昇空，要能做到不互相干擾、不受天候氣流影響，同時是一台電腦同時對應上百台的無人機，都需要精準的計算與製作。

他表示，飛機本身要有抗風設備，一般群飛表演每秒風速超過五公尺就不能演出，怕會撞機，這次團隊在海邊演出，沒有半台摔機，已經成功抗風；此外，一般GPS的誤差大約都在數公尺內，所以開車時使用GPS有時候會錯過路口，但無人機升空後每台距離大約三到五公尺，如果有誤差，很容易撞在一起，因此要靠RTK精準定位系統，讓誤差縮小到數公分以內。

南科無人機群飛團隊總監劉峻麟指出，群飛的無人機上除了飛機本體外，還要有飛行電腦、通訊設備（接收地面指令）與LED燈光設備等，在技術上要克服的困難很多，目前每一台飛機都靠人工組裝，要讓一百台同時升空、再進步到一千台，重點在於飛機設備的精準與性能，而飛機上的通訊也很重要，一台電腦下指令給五十台與一百台，兩者之間看似差異不大，卻有很大的門檻要超越，其中三維環境的控制非常複雜。