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全球超夯無人機群飛秀 中美私下較勁拚第一

2019-05-05 13:05聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南日前上演全台第一場國人自行研發的無人機群飛秀，大家除了觀賞精彩的飛機秀，背後更重要的是宣告台灣也有這樣的技術，希望能在全球競相開發無人機技術的風潮下，為台灣搶占一席之地。

在台南土城聖母廟的演出，台下欣賞的除了許多信眾與遊客外，還有來自國外的許多無人機廠商，也在台下看著台灣的技術成果，負責研發的成大航太系三月前往日本參加全球無人機大展，特別趁機把廠商邀來台灣，此舉讓演出團隊背負更重大的責任，演出前壓力十足，還好順利完成。

目前全球開發無人機技術與應用愈來愈多，之前像是美國亞馬遜等，利用無人機把商品送到消費者家門口，連結物聯網，在未來發展有無限商機，或是台灣已運用無人機協助農民噴灑農藥及做各種測繪等，無人機群飛則把無人機的應用提升到娛樂層次。

在韓國平昌冬季奧運會，開幕表演中由英特爾演出打破世界紀錄的1218台無人機群飛，隨後5月中國大陸也在西安由中國的億航演出再破紀錄的1374台群飛，雖然過程中一度變成亂碼，但較勁的意味濃厚，英特爾宣布不打算跟中國玩數字遊戲，但看得出各國都想在無人機發展上取得領先地位。

成大航大系主任、聖母廟演出開發負責人賴維祥表示，美國的英特爾公司是全球最早開發群飛技術的公司之一，目前發展已經到兩千台，但英特爾看好的當然不是只有娛樂的應用，而是背後更廣大的無人機市場。

他表示，無人機研發過程相當燒錢，一台動輒三、五萬元，一摔機就好幾萬元報銷，但在測試過程中卻是必須的，如果相關經費能更充裕，台灣有航太的基礎、發展會更快速。

台南的演出是由南科管理局長林威呈在去年提出的構想，希望藉此能帶動國內無人機人才的培養與產業發展，目前台灣已有不少大型的無人機廠商，像是經緯、泰世及亞拓等，規模還是難與中國大陸及美國等相比，但無人機產業卻是台灣可以著力的未來產業之一。

南科無人機群飛團隊總監劉峻麟表示，國內無人機的產業鏈還不夠完整，像是這次組百台機隊，部分零件在台灣根本找不到，但是南科結合台灣各大學中的學術能量，可以從培育人才做起，才能帶動後續的產業發展，而且在大國紛紛投入無人機應用研發之際，台灣蕞爾小國要如何找到自己的特色，才是未來能否在全球占有一席之地的關鍵。

中國大陸億航去年在西安以創紀錄的1374台無人機，表演群飛燈光秀。圖／取自網路
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屏東今年初舉辦燈會時，由英特爾出動300台無人機演出，在天空排出台灣字樣。本報資...
屏東今年初舉辦燈會時，由英特爾出動300台無人機演出，在天空排出台灣字樣。本報資料照片
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英特爾參與韓國平昌冬奧，以1218台無人機排出奧運圖形。圖／取自網路
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