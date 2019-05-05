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女大生報告僅寫19字 竟獲教授評滿分！

影／雲林家扶莪馨會義賣 所得資助弱勢學子升學

2019-05-05 12:18聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林家扶莪馨會今天動員50位志工，在虎尾郵局前舉辦助學義賣活動，將籌募到的物資義賣，所得全數轉換成獎助學金，幫助家扶弱勢學子順利升學。

家扶莪馨會志工此次籌募到家電、衣服、鞋子、皮件、文具玩具、日用品、蔬果、餅干與麵包等應有盡有的愛心物資，今天早上7點就開始將琳琅滿目又物美價廉的義賣品擺上桌，剛開始義賣不久，就吸引大批路過民眾採購。

虎尾鎮民吳宗憲帶著太太及讀國小、幼兒園的兩個孩子到義賣現場，幫小朋友挑選文具、玩具和家電用品；他說，每個人都可以用經濟實惠價格購到所需，還能付出滿滿的愛心，也希望透過義賣，教導孩子感恩惜福。

虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員林文彬等人也到場擔任起拍賣員，以行動力來支持義賣活動； 雲林家扶中心廖志文主任表示，感謝社會大眾躍踴捐贈物資及採購義賣品，也謝謝莪馨會幫助雲林家扶籌募下學期弱勢學生助學金。

莪馨會長程素鳳表示，本次助學義賣，特別感謝各地民眾捐贈豐富的物資，其中張維修藥局、八方雲集、夏綠蒂幼兒園、台慶不動產、湘滿咖啡、源順食品、饗享濃豆漿、統贊純淨水、亨利小蕃茄、清原芋圓、本屋烘培等店家。

以及虎尾警察分局偵察隊長許雅文、丁女珍、黃文景、呂依縵等人，一得知家扶莪馨會要舉辦義賣活動，馬上捐出全新家電用品、保冷袋、衣服，還有咖啡豆、嫩仙草凍、溫室小蕃茄、小黃瓜等物品，讓義賣活動順利進行。

虎尾警察分局也到響應義賣活動。記者李京昇／攝影
虎尾警察分局也到響應義賣活動。記者李京昇／攝影
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雲林家扶莪馨會今天動員50位志工，在虎尾郵局前舉辦助學義賣活動。記者李京昇／攝影
雲林家扶莪馨會今天動員50位志工，在虎尾郵局前舉辦助學義賣活動。記者李京昇／攝影
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縣議員林文彬（右四）今天到場共襄盛舉。記者李京昇／攝影
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