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稀有豆娘棋紋鼓蟌、美麗朱鸝 觸口自然教育中心現蹤

2019-05-05 11:27聯合報 記者魯永明╱即時報導

林務局嘉義林區管理處觸口工作站所10年前設立的自然教育中心，保育有成，吸引許多動物昆蟲棲息，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘今天上午發現稀有豆娘「棋紋鼓蟌」，還有曾被列為瀕臨絕種的美麗鳥類「朱鸝」，讓保育人士驚喜。

蘇家弘說，在觸口自然教育中心發現朱鸝(紅鶯)，拍到雄鳥特寫鏡頭，還有聽了讓人療癒的美麗朱鸝鳥叫聲，台灣只有3種鼓蟌科的豆娘，都是體型嬌小的種類，牠們共同特徵是臉部有鼻狀突出，翅膀末端超過腹部，而且雄蟲翅膀常有具金屬光澤的深色翅斑，在繁殖期時有敵對或求偶展示的功能，鼓蟌科豆娘大多棲息流水環境，因棲地少又受天災破壞，是亟待保育種類。

棋紋鼓蟌雄蟲全身黑色帶有淡藍色斑紋，成蟲全長2.7至3公分，雌雄蟲身體顏色明顯不同。雄蟲身體主要為黑色，帶有淡藍色斑紋，翅胸正面上方及下方各有一對圓斑及縱斑，側面有3條縱斑，鼓蟌雄蟲在生殖季時，以正面白色中後足向雌蟲展示求偶，有如「戴著白手套的紳士」。

蘇家弘說，朱鸝是台灣特有亞種，是羽色很漂亮鳥類，深紅和烏黑對比羽色、配上鉛藍色的嘴喙，讓人看

了難忘； 觸口自然教育中心位在嘉義縣番路鄉觸口村，工作站與自然教育中心以地名命名，原為台糖農場，現成為生態造林景觀及樹木移植中繼站，93年由嘉義林管處成立樹木銀行、森林生態公園，提供環境教育中小學戶外教學導覽，民眾接觸大自然場域。

林務局嘉義林區管理處觸口工作站自然教育中心，保育有成，荒野保護協會嘉義分會解說員...
林務局嘉義林區管理處觸口工作站自然教育中心，保育有成，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘驚喜地發現稀有豆娘棋紋鼓蟌。圖／蘇家弘提供
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林務局嘉義林區管理處觸口工作站自然教育中心，保育有成，荒野保護協會嘉義分會解說員...
林務局嘉義林區管理處觸口工作站自然教育中心，保育有成，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘驚喜地發現曾被列為瀕臨絕種的美麗鳥類朱鸝。圖／蘇家弘提供
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林務局嘉義林區管理處觸口工作站自然教育中心，保育有成，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘驚喜地發現曾被列為瀕臨絕種的美麗鳥類朱鸝。圖／蘇家弘提供
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林務局嘉義林區管理處觸口工作站自然教育中心，保育有成，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘驚喜地發現稀有豆娘棋紋鼓蟌。圖／蘇家弘提供
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