稀有豆娘棋紋鼓蟌、美麗朱鸝 觸口自然教育中心現蹤

2019-05-05 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



林務局嘉義林區管理處觸口工作站所10年前設立的自然教育中心，保育有成，吸引許多動物昆蟲棲息，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘今天上午發現稀有豆娘「棋紋鼓蟌」，還有曾被列為瀕臨絕種的美麗鳥類「朱鸝」，讓保育人士驚喜。

蘇家弘說，在觸口自然教育中心發現朱鸝(紅鶯)，拍到雄鳥特寫鏡頭，還有聽了讓人療癒的美麗朱鸝鳥叫聲，台灣只有3種鼓蟌科的豆娘，都是體型嬌小的種類，牠們共同特徵是臉部有鼻狀突出，翅膀末端超過腹部，而且雄蟲翅膀常有具金屬光澤的深色翅斑，在繁殖期時有敵對或求偶展示的功能，鼓蟌科豆娘大多棲息流水環境，因棲地少又受天災破壞，是亟待保育種類。

棋紋鼓蟌雄蟲全身黑色帶有淡藍色斑紋，成蟲全長2.7至3公分，雌雄蟲身體顏色明顯不同。雄蟲身體主要為黑色，帶有淡藍色斑紋，翅胸正面上方及下方各有一對圓斑及縱斑，側面有3條縱斑，鼓蟌雄蟲在生殖季時，以正面白色中後足向雌蟲展示求偶，有如「戴著白手套的紳士」。

蘇家弘說，朱鸝是台灣特有亞種，是羽色很漂亮鳥類，深紅和烏黑對比羽色、配上鉛藍色的嘴喙，讓人看