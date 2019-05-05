22歲髮型設計師黃彗瓴 感謝「恩師」鼓勵她勇敢創新

2019-05-05 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市22歲髮型設計師黃彗瓴，高中讀建教班，16歲開始到知名連鎖店曼都半工半讀，從基層實習生做起，她在專業美髮店學習剪、吹、燙、染和造型設計技能，3年多後出師，19歲年紀輕輕，就成為人人稱羨的設計師。黃彗瓴今天說，她能成為設計師，最感謝經理胡燕璋鼓勵她不斷充實專業技術，紮穩基本功本功夫，勇敢創新，她一定會繼績努力。

「邁向成功的路，總是有許多難關需要克服！」黃彗瓴剛進入美髮業時，曾遇到不少問題，她為了證明自己的業務能力，努力增加銷售洗髮精、美髮券，才贏得前輩的認同肯定。

黃彗瓴說，克服挫折過程中，最重要是曼都永康中華路店經理胡燕璋的支持鼓勵，學習美髮技術很多辛苦，她有次想半途而廢，胡經理知道以後總是為她加油打氣，叮嚀她堅持下去，一定有成功的一天，「謝謝『恩師』胡經理，我一定會繼續打拚下去！」。

她獲獎無數，最擅長的是設計染髮，她說，最新流行的葡萄紫棕色，低調中透著夢幻感，是讓人氣質大提升的關鍵，比粉紅髮色更有造型格調一點的葡萄紫棕，超級適合個性女生，能帶給人一種清冷靈動的氣質。