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中午就來接下班 她才知道53歲老公真的失智了

另類母親節！他送木玫瑰 他推借10本書送火鶴

2019-05-04 18:57聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

母親節快到了，各地也紛紛舉辦模範母親表揚，台南佳里區公所今天表揚26位模範母親，並安排母親節木玫瑰卡片DIY活動。木玫瑰為漳洲社區產業，花語為「永恆的愛」象徵母親對家庭及子女的愛，有如木玫瑰般永恆、永不凋謝。藉由活動過程，讓受表揚家庭體驗親子一同完成作品的喜悅與成就感，並可讓子女在卡片內寫下對母親的感恩及祝福。

六甲區公所今天由區長陳啓榮頒發賀匾致贈12位模範母親，感念媽媽的辛苦，特別安排感恩洗腳禮，讓子女為媽媽洗腳，向媽媽說出心中的感謝。圖書館今天起推出借閱10本書以上，即贈送一朵火鶴花，讓每位母親有個不一樣的母親節。

六甲區長陳啟榮表示，火鶴花為六甲地方特產之一，深受日本市場的喜愛，由於日本人喜歡淡色系，所以粉色與白色最受歡迎，國人則最喜歡紅色與雙色系為主。今年五月，六甲圖書館希望藉著這個溫馨、感恩母親的重要日子，向大眾推廣六甲區的火鶴花，並且一起打開書本閱讀，共同傳遞溫馨的書香情。

麻豆區公所今天表揚20位模範母親，其中慈暉媽媽東角里許阿春是國中老師退休，積極投入社區照顧關懷據點志工行列及環保義工隊，美化綠化社區環境，照顧鄉里的長輩及弱勢團體，熱心公益。慈馨媽媽劉喻綺在離婚後監護並獨力撫養2名兒子，又替代母職養育2名姪女，刻苦耐勞維繫家庭圓滿，足為典範。

新營區今天表揚23位慈暉媽媽，由區長魏文貴親頒賀匾予慈暉媽媽、並贈送每人一份母親節紀念禮品，也安排專業攝影師照相，會後還有大合照，所拍攝的相片裝上精美相框後，將由送到每位接受表揚母親家中。

獲選慈暉媽媽代表是南紙里戴劉瓊如，育有2子1女，她和先生搬到新營白手起家從事運輸業，創業過程實屬艱辛，學開車、推土機、賣早餐、安排司機調度、業主應對及收帳技巧等，一度顏面神經失調及胃潰瘍，惟仍堅持每天親自接送小孩，注重教育，長子警察大學畢，目前在新竹縣消防局擔任科長；長女考上高雄醫學院畢業，目前在大同醫院擔任主任；次子成功大學畢，目前是台電公司擔任工程師。

六甲區公所模範母親表揚，送木玫瑰花卡片。圖／六甲區公所提供
六甲區公所模範母親表揚，送木玫瑰花卡片。圖／六甲區公所提供
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新營區公所表揚模範母親一起切蛋糕慶祝。圖／柳營區公所提供
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麻豆區公所模範母親表揚。圖／麻豆區公所提供
麻豆區公所模範母親表揚。圖／麻豆區公所提供
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台南六甲區公所模範母親表揚，安排子女為媽媽洗腳表達感恩。圖／六甲區公所提供
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模範母親母親節火鶴花

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