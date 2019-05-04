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中菜西吃再創餐飲新美學 台南應用科大餐飲系成果展

2019-05-04 18:30聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南應用科技大學餐飲系畢業生以「初發」為題，今天在設計大樓一樓廣場舉辦畢業成果展， 以中國八大菜系的經典佳餚出發，發揮巧思結合西式烹調中菜西吃手法，以佐餐酒晚宴方式呈現，場地典雅紅色與高貴的金色相襯輝映，締造質地美感，顛覆大眾對中式餐點的既定印象。

餐飲系表示，無論美饌、環境或服務或伴手禮，都寄寓傳統飲食文化義涵，更包含畢業生的生活歷練與成長故事，要讓所有畢業生家長、與會貴賓以及師長們，都能透過結合視覺、聽覺以及味蕾的多重感動，感受他們對餐飲的熱愛與投入，更期盼與他們共同回顧充滿酸甜苦辣的四年大學生活。

今年畢展主題「初發 Par Cœur Gala」，「初」代表的是起源與根本，也希望畢業生不管未來到哪裡都能秉持自己的信念成長，正因為今年的畢業生為108級，「發」在華人文化代表繁榮的意思，而活動標誌的八角形，除具諧音意趣外，也代表中華料理的八大菜系，正因為有這幾個菜系才能讓中華料理蓬勃發展，因此將活動主題取名為「初發」，期許畢業生都能莫忘初衷，勇敢出發。

本次活動以餐酒會的型式，學生發揮創意在校所學，將各地經典菜餚重新詮釋，又不失原本菜餚所擁有的味道和特色，讓視覺、味蕾都有著不同以往的全新體驗，還製作富含中國風情的飾品裝點牆面，營造出優雅唯美的用餐氣氛，會場隨處可見他們的用心及努力。

指導老師副教授蔡振蒼表示，擔任畢展統籌老師已第6年，每次帶領不同畢業生規劃畢展，都會有不同的學習和成長，畢展是畢業生展現四年所學，當然要展現出最完美的一面。過程中常常不厭其煩地叼唸提醒，但都只為讓畢業生們了解，善盡自己本份、做好自己該做的事，大家一起朝著共同目標前進，因為這就是餐飲人該有的團隊合作精神。

餐飲系主任曾國書說，每一段旅程不論遠近與目的地為何都是從出發開始，做任何事包含學習也是如此，「初發」時的心顯得特別重要，就像在心裏頭種下一顆希望的種子，未來有著無限的可能。108 級餐飲系畢業生融合四年在校所學，以八大菜系的飲食文化為發想，發揮巧思，挑戰自己的餐飲創意極限。相信同學們秉持初發的心所精心策畫的畢業成果展，充分展現學習的成果，所獲得的必然是甜美的果實，讓參與的來賓感動。

台南應用科技大學餐飲系畢業生以「初發」為題，今天在設計大樓一樓廣場舉辦畢業成果展...
台南應用科技大學餐飲系畢業生以「初發」為題，今天在設計大樓一樓廣場舉辦畢業成果展。圖/校方提供
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台南應用科技大學餐飲系畢業生以「初發」為題，今天在設計大樓一樓廣場舉辦畢業成果展...
台南應用科技大學餐飲系畢業生以「初發」為題，今天在設計大樓一樓廣場舉辦畢業成果展。圖/校方提供
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台南應用科技大學餐飲系畢業生以「初發」為題，今天在設計大樓一樓廣場舉辦畢業成果展。圖/校方提供
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