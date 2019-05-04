林姓宗親太始祖是比干 「媽祖」林默娘是姑婆

2019-05-04 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



全台的林姓宗親將於明天首度在嘉義縣新港鄉林家宗祠舉辦祭祖大典。林家宗祠特別製做解說立牌，講解林氏的歷史長廊，從太始祖比干（商朝）到新港五社林。新港林家宗祠今年起亦在春節等六大傳統民俗節慶日，開放給後代子孫參觀祭拜。

新港林家宗祠特別請在大學任教的林家後代陳素雲老師，製做多幅解說立牌，讓參與祭祖的林氏後代們認識歷史，林氏的太始祖是商紂王的叔父比干，進諫卻被殘暴的紂王殺害，周武王打敗商紂王後，特別賜比干的兒子姓林，並賜爵「周博陵公」，封地在西河郡，因而林姓後來被稱「西河林」。

晉朝時為躲避匈奴，國都南遷，林氏族人隨著遷到江蘇、浙江，後來又遷到福建，林氏後代還有「媽祖」林默娘，新港五社林族人都稱為「姑婆」以示親近。新港五社林的祖先則來自福建漳州東山，清乾隆時越過台灣海峽遷居到新港艱辛開墾，林懷民雲門舞集的作品「薪傳」即是呈現這段歷史。