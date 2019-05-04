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中午就來接下班 她才知道53歲老公真的失智了

921震毀再租屋又火災 志工幫一家三代弱勢戶蓋新家

2019-05-04 18:13聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣中埔鄉瑞豐村62陳姓村民和太太一生坎坷，養育28歲智障兒子，家中還有87歲老父、80歲老母在安養院託顧，陳姓夫妻靠剪檳榔、打零工維生，月收入約8千元。他們的住家在921地震傾倒，沒錢整修，向親友商借舊屋借住。

今年2月中旬電線走火，借來居住的房子燒毀，雖然家人救出來，但陳男苦腦「老父要照顧、老母要看護費、智障兒要保護、地震毀了家園、火災燒毀借來的房屋」，村民都很同情這家人的處境，但援助有限，陳男也想努力做工來蓋房子，但卻做不到。

瑞豐村長陳章瑞夫婦四處奔波，透過水上鄉三界村長陳重鏞引介，邀請林大樹等善心的義工朋友們，用了3個半的工作天，遠從各地來的30多名志工，都在周未周日出動，在陳家20年前震毀的房子，重新蓋了一棟2房2房1廳的溫馨住家。

而火災時受波及的隔壁親友家，也由志工們重新整修。另中埔鄉家政班媽媽們也出動，在志工蓋房子時幫忙煮點心。

陳家愛的小屋今天落成啟用，立委陳明文夫人廖素惠、議長張明達、議員陳柏麟及鄉長李碧菁等多人協助與關心。嘉義城隍廟、嘉邑行善團等各捐助10萬元，台中一對夫婦捐了100萬元，林大樹表示，各界善人捐款的節餘，將繼續用來幫弱勢民眾重建家園。

大批志工從各地來幫陳姓村民蓋新房，還有鄉親幫忙煮點心。記者謝恩得／攝影
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各地來的志工花了3個半的工作天，幫陳姓村民蓋新家。記者謝恩得／攝影
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熱心志工、地方人士和屋主一起慶祝新房落成。記者謝恩得／攝影
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陳姓村民租的房子因火災損毀。記者謝恩得／攝影
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火災地震安養院

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