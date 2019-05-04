表揚勞工模範母親 黃偉哲說能當市長一半功勞是媽媽的

2019-05-04 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市政府今天表揚勞工模範母親，20名選自各職業工會模範母親獲贈獎盃與獎金，市長黃偉哲帶頭切蛋糕，祝福大家母親節快樂，保證市府一定努力弘揚孝道，讓就業環境更好，全台南的媽媽更快樂。

勞工局上午在善化啤酒廠舉辦勞工模範母親表揚大會，為讓20名受獎母親光鮮亮麗，邀請台南市美容業職業工會彩妝造型師志工，幫媽媽們梳妝打扮彩繪指甲、以最光鮮亮麗的一面接受表揚祝福。

黃偉哲逐一頒發獎盃與5000元獎勵金給模範母親，與大家一起合影、切蛋糕。他說，以前當立委時，媽媽總是幫忙跑攤，能當選市長，一半功勞是媽媽的，每年市府都表揚模範母親，除彰顯孝道外，更希望為人子女都能每天陪伴母親、分憂解勞。

黃偉哲表示，表達對媽媽的愛不是只在母親節送花、送蛋糕、吃大餐，最重要的還是要讓媽媽天天都快樂，所以平常就要幫忙分憂解勞；而天下的父母都希望孩子健康快樂，所以自己也要過得健康快樂，讓媽媽感到安慰。

黃偉哲說，市府能做的，除了努力的弘揚孝道外，也會盡全力打造更好的就業環境，讓大家工作穩定，生活和樂，這樣母親就會快樂了。