嘉義市與澎湖縣山盟海誓 全力拚觀光

2019-05-04 15:22 中央社 澎湖縣4日電



嘉義市聞名世界的小吃與澎湖縣最美麗的海灣，在北回歸線互相牽引下，澎湖縣長賴峰偉和嘉義市長黃敏惠共同簽署觀光盟約，2位縣市長一同喊出「山盟海誓，我願意」。

澎湖開發早台灣400年，有豐富文化資源，加上享富盛名國際海上花火節，是國內旅遊首選，而嘉義有著名阿里山日出美景，聞名全球，2縣市都有北回歸線通過及列入古蹟的城隍廟和美食，是發展觀光最佳利器。今天在2地城隍爺見證下，賴峰偉和黃敏惠共同締盟，攜手合作拼觀光。

賴峰偉表示，嘉義跟澎湖是最佳的組合，期盼藉由此次締盟，帶動2縣市觀光旅遊，共同開拓國內及國際旅遊市場，為觀光產業發展注入活水。

賴峰偉說，今年澎湖花火節力求創新轉型，無人機科技燈光秀成功打響澎湖觀光旅遊，現在嘉義與澎湖間的海運航線蓬勃發展，每天搭載2800名旅客到澎湖，最近全新高速客輪「雲豹」、「藍鵲」加入營運，嘉義布袋到澎湖馬公只要1小時，為觀光添加生力軍。

他表示，澎湖與嘉義市政府締結跨區觀光聯盟，2地旅遊業者推出「買嘉義、送澎湖」或「買澎湖、送嘉義」的互惠方案，期望藉由共利互惠的合作模式擴大行銷範圍，跨海推動觀光及文化產業交流，他相信澎湖與嘉義的觀光客一定會以倍數成長。

黃敏惠說，去年2縣市的城隍廟山海會香，今年嘉義和澎湖拚經濟推觀光，透過跨領域結盟，帶給地方更多的繁榮，更大的幸福，澎湖和嘉義市是CP值最高、最純樸、最熱情的好縣市，歡迎大家來嘉義跟澎湖旅遊。

此次，澎湖和嘉義市締結觀光聯盟信物，以台灣阿里山檜木板為素材，刻上9大誓約，包括「推動雙方旅館住宿優惠」、「共同拓展國際觀光市場」、「促進雙方交流」以及「共同推廣在地美食」等內容，希望建立2縣市密切交流合作，一起為觀光發展共同努力。