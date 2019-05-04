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保安林火燒後一片光禿 企業認養造林植樹保護海岸線

2019-05-04 14:52聯合報 記者謝恩得╱即時報導

台南市安南區城西段編號2105號飛砂防止林保安林，去年4月曾遭受火災，燒光原有3公頃多保安林，嘉義林區管理處去年8月開始復育造林，今天更透過企業認養模式，與妮芙露台灣分公司在2105號海岸保安林的火災跡地共同植樹，60人種下木麻黃、欖仁、草海桐及白千層等共2500株，希望恢復保安林原有功能，抵擋海風、鹽沫侵襲，使民眾能安居樂業。

嘉義林管處表示，5月4日是美國佛蒙特州的「Green Up Day」（綠色的一天），亦是日本國定假日「綠之日」，佛蒙特州發動志工清除道路，水道和公共場所垃圾，日本則宣導保育自然，嘉義林區管理處今天透過種樹響應綠色的一天。

近幾年嘉義林區管理處與在地社區合作，共同巡護保安林，期望未來讓海岸保安林成為社區最安穩的夥伴，相互保護著對方。

妮芙露台灣分公司除參與保安林復育植樹，並捐款10萬元，認養造林面積0.21公頃，嘉義林區管理處指出，捐款認養造林是由個人、法人或團體捐款，林務局代為執行造林，認養期間企業可設置認養標誌及節稅等好處，歡迎有意願參與認養造林者，可上嘉義林區管理處網站/林務工作/捐款認養植護樹網頁(https://chiayi.forest.gov.tw/0000540)查詢。

2015號保安林去年4月火燒後情形。圖／嘉義林管處提供
2015號保安林去年4月火燒後情形。圖／嘉義林管處提供
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透過企業認養模式，與妮芙露台灣分公司在2105號海岸保安林的火災跡地共同種樹。圖...
透過企業認養模式，與妮芙露台灣分公司在2105號海岸保安林的火災跡地共同種樹。圖／嘉義林管處提供
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2015號保安林今年8月造林後情形。圖／嘉義林管處提供
2015號保安林今年8月造林後情形。圖／嘉義林管處提供
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大家一起種樹保護海岸線。圖／嘉義林管處提供
大家一起種樹保護海岸線。圖／嘉義林管處提供
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認養捐款火災

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