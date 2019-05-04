嘉市澎湖跨海觀光締盟「山盟海誓」

2019-05-04 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



全台各縣市春遊補助加碼活動全面啟動，澎湖國際海上花火節掀起澎湖春夏觀光熱潮，嘉義市也加碼祭出春遊免費搭阿里山檜木火車、抽百萬名車等活動。為了迎合跨域旅遊新趨勢，嘉義市長黃敏惠今天特別跨海來到澎湖，與澎湖縣長賴峰偉締結觀光締盟，現場隆重地請來兩地城隍爺見證，將嘉義阿里山與澎湖最美麗的海灣牽在一起，喊出「山盟海誓，我願意」的9大誓約，共同攜手爭取全球全國觀光人潮。

去年嘉義與澎湖城隍廟的山海會香，今年嘉義市和澎湖縣繼續加碼推動，成就「山盟海誓」，縣市一起攜手拼觀光。

黃敏惠說，嘉義與澎湖、官方與民間一起動起來，嘉市與澎湖締結MOU、旅館觀光業者「買嘉義送澎湖」「買澎湖送嘉義」，這是CP值最高、盡享文化與美景的觀光組合，拼經濟就是要有具體的行動，嘉義與澎湖的山盟海誓就是最好的安排。

賴峰偉表示，澎湖的藍色公路「雲豹」、「藍鵲」高速客輪等，每天載著2800位觀光客往來嘉義與澎湖，讓旅客看山看海一次滿足，山盟海誓的締結，將讓嘉義與澎湖在觀光、宗教、文化藝術方面的交流更加密切。

縣市政府帶頭拚觀光，產業界也積極跟進；嘉義市蘭桂坊、樂億皇家以及與澎湖縣和田、元泰兩邊酒店已經推出「買嘉義、送澎湖」或「買澎湖、送嘉義」的互惠方案。