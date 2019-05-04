澎湖與嘉義跨城旅遊聯袂拚觀光 兩地城煌爺見證

2019-05-04 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



澎湖和嘉義市締結觀光聯盟信物，是以台灣阿里山檜木板為素材，刻上九大誓約。圖／澎湖縣政府提供 分享 facebook 澎湖與嘉義迎合跨城旅遊新趨勢，聯袂拚觀光。澎湖縣長賴峰偉與嘉義縣長黃敏惠今天在澎湖締結觀光聯盟，共同合作行銷觀光拼經濟，在阿里山和澎湖灣的優勢下，喊出「山盟海誓，我願意」，並請來兩地城隍爺見證。

澎湖開發早台灣400年，有豐富文化資源，加上享富盛名國際海上花火節，是國內旅遊首選；而嘉義有著名阿里山日出美景，聞名全球。兩縣市都有北回歸線通過，及列入古蹟的城隍廟和美食，是發展觀光最佳利器。

澎湖和嘉義市締結觀光聯盟信物，以台灣阿里山檜木板為素材，刻上九大誓約，包括「推動雙方旅館住宿優惠」、「共同拓展國際觀光市場」、「促進雙方交流」以及「共同推廣在地美食」等內容，兩縣市密切交流合作一起為觀光發展共同努力。

賴峰偉表示，嘉義跟澎湖是最佳的組合，期盼藉由此次締盟帶動兩縣市觀光旅遊，共同開拓國內及國際旅遊市場。今年澎湖花火節力求創新轉型，無人機科技燈光秀成功打響澎湖觀光旅遊，現在嘉義與澎湖間的海運航線蓬勃發展，每天搭載2800名旅客到澎湖，又有全新高速客輪「雲豹」、「藍鵲」加入營運，嘉義布袋到澎湖馬公只要1小時，為觀光添加優勢。

黃敏惠表示，去年兩縣市的城隍廟山海會香，今年嘉義和澎湖拚經濟推觀光，透過跨領域結盟，帶給地方更多的繁榮、更大的幸福。澎湖和嘉義市是CP值最高、最純樸、最熱情的好縣市，歡迎大家來嘉義跟澎湖旅遊。