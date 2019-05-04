91歲張徐彩秀曾窮到向鄰居借碗筷 今26兒孫滿堂人人羨

2019-05-04 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



91歲的模範媽媽張徐彩秀與議員邱素貞(右)合影，祝福辛苦的媽媽們母親節快樂。記者陳秋雲／攝影 分享 facebook 今年5月12日母親節，市府各區辦活動，讓媽媽的辛苦被看到。市南區公所表揚27位模範母親，年紀最長的是91歲福興里張徐彩秀，撫養5名子女，她回憶當年四處借貸、兩手空空，連菜刀都要向鄰居借，挺過一路艱辛，現在兒孫滿堂共26名，圓滿和諧。

主辦單位提供社區媽媽才藝表演，特別安排子女為媽媽按摩、擦護手乳液，子女跪下感恩媽媽為家庭的付出，氣氛感人。有受獎人兒子說，他邊看著母親粗糙雙手邊流淚，暗自要求今天起要天天幫媽媽上護手霜。

市議員邱素貞到場致送「慧慈賢淑」匾額與康乃馨，祝模範母親佳節快樂外，與江川里長江洪美梅合唱一首「阿母的手」，表達對母親的敬意與謝意。

邱素貞表示，母親在家庭裡扮演桶箍的角色，職業婦女更是身兼家庭與事業責任，兩頭燒！她建議市府推動設置民營托嬰中心、公共幼兒園及親子館減輕婦女的照顧負擔。

91歲的張徐彩秀，因家貧，自幼送給人家當養女，結婚育有4女1男，因無法適應大家庭環境，舉家搬遷外地租屋打拚。張徐彩秀回憶「當時家徒四壁，連碗筷都沒有，還要向鄰居借菜刀」生活陷困，但她永不放棄，縮衣節食四處借貸，協助丈夫經營運輸事業，目前兒孫滿堂共26人。