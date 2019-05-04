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台灣瓜果暨花卉嘉年華登場 台南農改長人山人海

2019-05-04 12:16聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台灣瓜果暨花卉嘉年華，大批民眾挑選精緻瓜果。記者周宗禎/攝影
台灣瓜果暨花卉嘉年華，大批民眾挑選精緻瓜果。記者周宗禎/攝影
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台南農改場今天舉辦台灣瓜果暨花卉嘉年華活動，展出各式瓜果花卉與種苗，除新育成瓜果品種除市場較常見胡瓜，可當成水果生吃的水果胡瓜漸受歡迎，外型也日漸多變，還有小型迷你拇指胡瓜、雙色胡瓜等市場較少見品種，吸引大批民眾全家扶老攜幼參觀，非常熱鬧。

今年嘉年華主題除「胡瓜、火鶴」，現場還有上百攤位展出全台種苗場商、南部農會及新農青農產品，一大早場區四周道路就停滿車輛，民眾選購農產品、大包小包提上車。

種苗業者表示，傳統胡瓜民眾多煮食入菜，可生吃的胡瓜多屬東南亞品種，因新住民與移工日增需求量上升，業者也針對可製作沙拉涼拌或者生吃、烹調的水果胡瓜研發培育品種推廣，消費者的選擇越來越多。

農改場場長鄭榮瑞指出，今年瓜果節首次結合花卉共同行銷，主題區展出各類胡瓜果實、盆栽與多項花卉佈置，搭配展示各種瓜果產品與蔬果插花，還有瓜果雕刻、料理競賽。

連辦多年的料理競賽今年以花卉與米穀、瓜果食材為主題；果雕競賽以大小胡瓜與西瓜為主題，還請來多名青農展售新鮮的農特產品，攤位已架設完成，呼籲民眾多來參觀，支持新農民與農村發展。

農委會副主委陳駿季、台南市長黃偉哲等大口吃西瓜象徵活動開幕。陳駿季表示，台灣農業極具全球競爭力，主因技術搭配品種研發，要感謝台灣種苗業界努力；瓜果農產除可食用，還可開發瓜果雕刻及結合米食成精緻料理，也能供享樂觀賞，如同稻米原供食用，而今許多彩大地彩繪也都用水稻，代表台灣農業多樣性及朝向友善及永續努力。

台灣瓜果暨花卉嘉年華，大批民眾挑選各式農產。記者周宗禎/攝影
台灣瓜果暨花卉嘉年華，大批民眾挑選各式農產。記者周宗禎/攝影
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台灣瓜果暨花卉嘉年華，大批民眾挑選精緻瓜果。記者周宗禎/攝影
台灣瓜果暨花卉嘉年華，大批民眾挑選精緻瓜果。記者周宗禎/攝影
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農委會副主委陳駿季、台南市長黃偉哲等大口吃西瓜，象徵台灣瓜果暨花卉嘉年華登場。記...
農委會副主委陳駿季、台南市長黃偉哲等大口吃西瓜，象徵台灣瓜果暨花卉嘉年華登場。記者周宗禎/攝影
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