台南亮招商成績單 這家大廠投資就逾一兆

2019-05-04 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市長黃偉哲交出上任4個月的成績單，根據經濟發展局統計，108年4月底相較於107年底，公司、工廠及商業登記新增1045家，投資額266.31億元，加上台積電、沙崙智慧綠能科學城、台商回流等，已投資及投資中的廠商計有1160案，創造1兆5千億元投資額，黃偉哲表示，顯示企業投資台南持續加溫。

市府經發局長蕭富仁說明投資案的內容，台積電3奈米和5奈米廠合計投資就有一兆1千5百多萬元，沙崙智慧綠能科學園區投資561億元，包括公部門經濟部、科技部、中研院、三井outlet等，南科和沙崙綠能園區是帶動台南產業的雙引擎；另外台商回流7家，進駐在南科、台南科工區及新開發的新吉工業區等，加上大型旅館業者等，都可看到投資台南穩定成長中。

台南市府成立「單一窗口」提供整合服務，不僅要吸引投資，更要落實採專人、專案協助企業解決問題，尤其是縮短各項審圖、審照等相關之行政程序，必要時由府層級召開會議排除投資障礙，或協調中央協助解決，確保投資者權益，全面強化市府行政效率，與企業共同拚經濟，創造本市優質的投資環境。

此外，針對2億元以上之投資案，市長黃偉哲每月召開投資會報，親自主持追蹤管考，並協助協調與排除投資障礙，目前列管2億元以上重大投資案82案，投資額達2308億元。

蕭富仁說，為創造台南多元投資標的，積極活化土地利用，在新開發的新吉工業區要求，購地兩年內要完成建廠，3年內取得工廠登記，才會進行土地移轉，避免工業區土地遭有心人囤地，讓需要投資的廠商能加快取得需要的土地，帶動台南產業發展。