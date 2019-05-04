地震祝融禍不單行 義工免費蓋屋送暖

2019-05-04 11:28 中央社 嘉義縣4日電



嘉義縣中埔鄉陳姓夫妻平日以剪檳榔維生，既要照顧87歲老父、支付母親看護費，又要養育28歲弱智兒。其住家被地震摧毀，寄住親友家又遭祝融，由善心義工免費蓋屋，今天落成。

中埔鄉瑞豐村長陳章瑞表示，現年62歲的陳姓村民與50歲妻子，都是村民眼中的「古意人」，陳姓夫妻生性木訥老實，育有一名28歲的中度智障兒；20年前發生九二一大地震時，陳家祖厝被震毀，因無力修繕，只好寄住親友家倉庫。

所謂「屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風」，今年2月14日西洋「情人節」當天，親友借給陳家的老舊倉庫，因電線走火而燒燬，所幸人員及時逃離，並未造成傷亡，但祝融肆虐，更令陳家處境猶如雪上加霜。

陳章瑞指出，案主的父親高齡87歲，需人照顧；母親80歲住在安養院，每月新台幣3萬元的安養看護費，壓得這對夫妻幾乎喘不過氣來，加上智能不足的兒子需養育，真是苦不堪言。大火發生後，只能再借住另一名親友家。

他說，陳姓夫妻生活雖然艱苦，卻不願向環境低頭，平日除靠剪檳榔維生，一有機會還去打工， 一心想蓋房子，但生活已經夠窘迫了，「蓋房子」只能成為遙不可及的夢想。

嘉義縣議員陳柏麟表示，村民雖然都很同情這家人的遭遇，但所能提供的幫助畢竟有限，幸好陳章瑞夫婦四處奔走，並透過水上鄉三界村長陳重鏞引介，邀請一群自稱「大樹」的義工協助蓋屋。

他說，「大樹」成員來自高雄、台南、桃園、台中等地，利用週休假日到中埔鄉為陳姓村民蓋房子。行善義工僅用4個工作天，就為陳家蓋了一間19坪、有3房2廳的屋子，並在今天落成，由義工將「祝福之鑰」交給陳姓村民。

陳柏麟指出，善心義工不求回報，蓋的不僅是房子而已，也為弱勢者建築「重生」、「希望」、「未來」與「祝福」。有這群「用愛點亮希望」的善心義工，再次印證善心人士是「台灣最美麗的風景」。