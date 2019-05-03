台中素食健康展 太陽蜂巢復育蜜蜂生態

2019-05-03 15:42 中央社 台中3日電



2019台中素食健康展今天在台中世貿中心登場，台中市農業局的「樂活台中安心農產」攤位，展出「太陽蜂巢」正在推廣階段，是以復育蜜蜂為目的來協助農作物授粉。

台中素食健康展今天起到6日在台中世貿中心舉行，今年以「蔬食養生愛地球」為號召，精選台灣好農好物，集結各地特色蔬食料理與食材、在地農產、咖啡、茶與有機保健食品等，設置約100個攤位。

台中世貿中心副總經理洪玉玲表示，這次台中市農業局委由台灣食在安心農產運銷合作社帶領10多名農友展出在地特色產品，其中展出的「太陽蜂巢」，不是為了取蜜，而是以復育蜜蜂生態為目的。

食在安心合作社理事主席巫建旺表示，台灣養蜂的目的大多為了取蜜，但蜜蜂不只會產蜜，還有重要的作用是可以幫忙農作物授粉，沒有蜜蜂的授粉，也會影響農作物的收成。

巫建旺指出，1月間邀請德國專家來台傳授太陽蜂巢的製作方式，經德國專家的傳授，由台灣工匠製作出完全使用台灣本地材料稻草做出來的太陽蜂巢，目前已做出6個，每個蜂巢約可容納6萬多隻蜜蜂，雲林縣的一所國小及台中市東勢區小瓢蟲有機農場各使用1個，預計3個月內實現量產目標，持續向農友推廣掛上太陽蜂巢，希望蜜蜂的數量可以增加。

以扶植原住民部落農產品為主的台安基金會，也邀請大家支持「美麗人生現在就開始」勸募計畫，洪玉玲說，台安基金會將在會中示範洗愛玉過程，介紹愛玉子與各式愛玉冰飲，還有各種來自部落的新鮮農產，包括高山芋頭、脆梅、薑黃鮮蔬等。