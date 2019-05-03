蔴荳社阿立祖指示 麻豆三元宮中斷69年夜祭要恢復

2019-05-03 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南麻豆區是昔日平埔西拉雅族蔴豆社聚落，目前在麻豆三元宮（地方稱尪祖廟）廟後，仍保有奉祀阿立祖的尪祖祠，當地阿立祖夜祭已中斷69年，多改用漢人儀式祭拜，最近隔壁庄隆田番仔田復興宮阿立祖「起駕」指示，蔴荳社阿立祖要求恢復傳統夜祭，廟方決定在5月7日將恢復中斷69年的西拉雅夜祭！

三元宮主委莊志銘說，三元宮俗稱「尪祖廟」，源起於奉祀阿立祖，後來加入奉祀主神「三元真君」，也稱呼「尪祖公」，祭拜阿立祖後來式微，20年前重建三元宮時，在廟後另建「尪祖祠」奉祀阿立祖。

莊志銘說，西拉雅族蔴豆社公廨是早年祭祀也是議事集會場所，供奉祖靈阿立祖，現在不少人遺忘三元宮的尪祖祠祭祀阿立祖，連夜祭早在69年前就中斷舉辦。

莊志銘說，隔壁官田區隆田番仔田復興宮是從蔴荳社遷移過去，當年據說是遭到漢人的驅趕，當地仍保有夜祭舉行拜豬和牽曲等祭典，隆田復興宮尪姨去年「起駕」，降示蔴荳社阿立祖希望麻豆三元宮恢復舉辦西拉雅夜。

三元宮主事者慎重其事，與復興宮商議後，三元宮請示阿立祖，決定選擇阿立祖生日農曆4月4日的前一天，5月7日（農曆4月3日）晚上10點復辦阿立祖祭典，由復興宮支援拜豬和牽曲等祭典進行，當地也將籌組「蔴荳社西拉雅協會」，努力恢復及保留傳統。