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蔴荳社阿立祖指示 麻豆三元宮中斷69年夜祭要恢復

2019-05-03 14:48聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南麻豆區是昔日平埔西拉雅族蔴豆社聚落，目前在麻豆三元宮（地方稱尪祖廟）廟後，仍保有奉祀阿立祖的尪祖祠，當地阿立祖夜祭已中斷69年，多改用漢人儀式祭拜，最近隔壁庄隆田番仔田復興宮阿立祖「起駕」指示，蔴荳社阿立祖要求恢復傳統夜祭，廟方決定在5月7日將恢復中斷69年的西拉雅夜祭！

三元宮主委莊志銘說，三元宮俗稱「尪祖廟」，源起於奉祀阿立祖，後來加入奉祀主神「三元真君」，也稱呼「尪祖公」，祭拜阿立祖後來式微，20年前重建三元宮時，在廟後另建「尪祖祠」奉祀阿立祖。

莊志銘說，西拉雅族蔴豆社公廨是早年祭祀也是議事集會場所，供奉祖靈阿立祖，現在不少人遺忘三元宮的尪祖祠祭祀阿立祖，連夜祭早在69年前就中斷舉辦。

莊志銘說，隔壁官田區隆田番仔田復興宮是從蔴荳社遷移過去，當年據說是遭到漢人的驅趕，當地仍保有夜祭舉行拜豬和牽曲等祭典，隆田復興宮尪姨去年「起駕」，降示蔴荳社阿立祖希望麻豆三元宮恢復舉辦西拉雅夜。

三元宮主事者慎重其事，與復興宮商議後，三元宮請示阿立祖，決定選擇阿立祖生日農曆4月4日的前一天，5月7日（農曆4月3日）晚上10點復辦阿立祖祭典，由復興宮支援拜豬和牽曲等祭典進行，當地也將籌組「蔴荳社西拉雅協會」，努力恢復及保留傳統。

台南市仍保有5大西拉雅夜祭，包括佳里蕭壠社北頭洋夜昨晚10點50分登場，是最早舉辦的，另有白河六溪、東山吉貝耍、隆田復興宮、大內頭社，將軍、七股等地也有傳統夜祭，蔴荳社再復辦，在溪北地區西拉雅文化漸受到重視。

蔴荳社是昔日西拉雅族四大社，目前在麻豆三元宮後方保有奉祀阿立祖的尪祖祠，很多年輕...
蔴荳社是昔日西拉雅族四大社，目前在麻豆三元宮後方保有奉祀阿立祖的尪祖祠，很多年輕一輩已不知道。記者吳淑玲／攝影
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蔴荳社是昔日西拉雅族四大社，麻豆三元宮主委莊志銘說，阿立祖要求恢復夜祭。記者吳淑...
蔴荳社是昔日西拉雅族四大社，麻豆三元宮主委莊志銘說，阿立祖要求恢復夜祭。記者吳淑玲／攝影
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麻豆三元宮奉祀阿立祖的尪祖祠，維持祭拜檳榔的傳統方式。記者吳淑玲／攝影
麻豆三元宮奉祀阿立祖的尪祖祠，維持祭拜檳榔的傳統方式。記者吳淑玲／攝影
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麻豆三元宮後方保有奉祀阿立祖的尪祖祠。記者吳淑玲／攝影
麻豆三元宮後方保有奉祀阿立祖的尪祖祠。記者吳淑玲／攝影
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