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影／府城防癌抗癌健康協會號召子女為母洗腳 弘揚孝道

2019-05-03 14:08聯合報 記者周宗禎╱即時報導

臺南市府城防癌抗癌健康協會，今天在永康區公所彩排母親節當天舉辦「弘揚孝道三部曲享天倫樂活動」，協會號召100對家屬參與洗腳儀式，已有近60個家庭報名，今天彩排有101歲郭簡彩鳳、70歲郭登輝等5對母子參與洗腳、奉食長壽麵線、舒筋按摩，呼籲有高齡長輩的民眾踴躍參加。

協會每年五月感恩孝親月舉辦三部曲活動，今年選在母親節當天上午9點舉辦，活動設定100組家人參加，象徵著中華文化「百孝」意涵，子女晚輩們以虔誠感恩的心，為父母親或長輩施以沐足，奉食及按摩，以報答養育之恩。

主辦單位除贈送精美小禮物，也將客製化製作將父母叮嚀語，印製當天活動合影相片，裝入主辦單位贈送精美相框做為永久留念，做為子女一生座右銘。

報名可洽永康區公所一樓社會課，電話06-2010308，或協會聯絡人總幹事何文振0936-388-692

協會執行長林國明表示，五月孝親感恩月，協會12日母親節要在臺南大學附屬高中(南大附中)活動中心舉辦，感謝永康區副區長謝松益、南大附中校長陳森杰及永康區里長聯誼會長陳振安等多位代表出席支持宣傳「弘揚孝道三部曲(三)享天倫樂活動」。

永康區長張睿民表示，感佩臺南市府城防癌抗癌健康協會推廣正向積極孝親活動，也感謝協會選擇在永康區舉辦，區公所會全力協助並透過基層里鄰長鼓勵里民踴躍報名參加，由子女晚輩為父母長輩沐足、奉食及按摩，以表報答養育恩情之心，讓五月母親節更顯溫馨，進而使社會更加和諧友善。

臺南市府城防癌抗癌健康協會104年9月成立，推動全民防癌抗癌觀念，促進社會關懷提升健康生活品質。

協會理事長蕭登波表示，為落實協會宗旨，發揮社會教化力量，106年開始辦理弘揚孝道三部曲活動已第三屆，獲臺南民眾口碑。弘揚孝道三部曲主題是「清淨手足報親恩」、「反哺奉食養育恩」及「承歡膝下天倫樂」活動。

他說，希望藉弘揚倫理孝道精神，增進闔家間情感交流，也為社會、家庭注入正面溫馨的力量，活動也融合防癌抗癌的保健及照護觀念，推廣國人對癌症認知，促使民眾了解健康自我管理重要性。

林國明表示，協會除宣揚防癌健康概念，也特別注重「中華民族固有傳統倫理文化觀念」，尤其現今工商時代，大家忙於事業打拼而忽略了與親人團聚相處時光；常因工作日夜顛倒及飲用外食，忽略了自己的身體健康，引發諸如癌症等疾病，進而造成家庭親人負擔，所以藉舉辦弘揚孝道活動，讓彼此能凝聚家庭溫情並相互關懷，也拉進家人間距離，營造出祥和溫馨社會。

主辦單位當天也安排表演團演出，請臺南市推拿與民俗調理保健養生協會到場為民眾免費按摩推拿，活動會場有多家廠商設攤共襄盛舉，響應宣揚防癌抗癌保健觀念，歡迎市民報名，一同感恩佳節共享天倫樂。

書畫老師劉言（中）以參與長者名字書寫藏頭詩。記者周宗禎/攝影
書畫老師劉言（中）以參與長者名字書寫藏頭詩。記者周宗禎/攝影
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101歲劉簡彩鳳（左一）等5名長者子女為母親洗腳。記者周宗禎/攝影
101歲劉簡彩鳳（左一）等5名長者子女為母親洗腳。記者周宗禎/攝影
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101歲劉簡彩鳳（左一）等5名長者的子女學習按摩為母親舒筋。記者周宗禎/攝影
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臺南抗癌母親節

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