「反對種電！」台南逾500漁民抗議 憂破壞生態

2019-05-03 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



七股、將軍區漁民今到台南市政府抗議。記者鄭維真／攝影 分享 facebook 「反對種電！」台南市沿海500多名養殖漁民今上午前往台南市政府拉布條抗議在魚塭種光電，由於台南市長黃偉哲正值在議會備詢，在議員方一峰、謝龍介等人的率領下，轉移陣地到議會向黃偉哲遞陳情書，要求台電、台南市政府與當地居民協調，未達共識前，市府不能發放種電開發許可。

方一峰表示，七股是台灣西岸養殖漁業中，唯一不抽取地下水養殖的地區，採所謂淺坪式養殖，那是過去七股地區因應沿海地下水水質不良，利用自然潮差換水，形成特殊的養殖方式，因此地形地貌得以獲得保留，豐富的生態更成為黑面琵鷺棲地，但太陽能種電，極有可能改變此一養殖方式，居民擔心種電會影響漁民賴以為生的漁業生計，破壞當地景觀，影響觀光。

謝龍介指出，七股、將軍是漁產盛產地，一旦種光電，恐怕會讓消費者、通路商擔心漁產受毒害，影響未來銷路，若市府不阻止台電開發，未來不會只有遞陳情書，而是會帶抗議書。

台南市政府經發局表示，台電依據經濟部訂定「鹽業用地設置太陽光電專案計畫」，新建工程位於七股及將軍區，原本盤點國有鹽業用地面積為437公頃，避開國家重要濕地及候鳥生態熱區後，面積縮調為214公頃，規畫建置150MW太陽光電，並在去年已取得經濟部電業籌設許可函及內政部核發開發許可函。