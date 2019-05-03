親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南鐵東移迫遷案
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘有多拚？ 私人專機暗藏意想不到小物

1億人戒備、120萬人撤離 極強氣旋風暴「法尼」強襲印度

「反對種電！」台南逾500漁民抗議 憂破壞生態

2019-05-03 11:07聯合報 記者鄭維真╱即時報導

七股、將軍區漁民今到台南市政府抗議。記者鄭維真／攝影
七股、將軍區漁民今到台南市政府抗議。記者鄭維真／攝影
分享
「反對種電！」台南市沿海500多名養殖漁民今上午前往台南市政府拉布條抗議在魚塭種光電，由於台南市長黃偉哲正值在議會備詢，在議員方一峰、謝龍介等人的率領下，轉移陣地到議會向黃偉哲遞陳情書，要求台電、台南市政府與當地居民協調，未達共識前，市府不能發放種電開發許可。

方一峰表示，七股是台灣西岸養殖漁業中，唯一不抽取地下水養殖的地區，採所謂淺坪式養殖，那是過去七股地區因應沿海地下水水質不良，利用自然潮差換水，形成特殊的養殖方式，因此地形地貌得以獲得保留，豐富的生態更成為黑面琵鷺棲地，但太陽能種電，極有可能改變此一養殖方式，居民擔心種電會影響漁民賴以為生的漁業生計，破壞當地景觀，影響觀光。

謝龍介指出，七股、將軍是漁產盛產地，一旦種光電，恐怕會讓消費者、通路商擔心漁產受毒害，影響未來銷路，若市府不阻止台電開發，未來不會只有遞陳情書，而是會帶抗議書。

台南市政府經發局表示，台電依據經濟部訂定「鹽業用地設置太陽光電專案計畫」，新建工程位於七股及將軍區，原本盤點國有鹽業用地面積為437公頃，避開國家重要濕地及候鳥生態熱區後，面積縮調為214公頃，規畫建置150MW太陽光電，並在去年已取得經濟部電業籌設許可函及內政部核發開發許可函。

經發局澄清，太陽能板主要由太陽能電池組成，太陽能電池主要材料為矽，並無毒性，外部則以玻璃及鋁框緊密封裝，並不會自行溶解或滲出液體造成汙染，更不會因為太陽能板數量增加而增加汙染風險。台電也表示，光電板也不會用溶劑、清潔劑等清洗，當地無水源，大範圍清洗又耗時耗工，利用下雨自然清洗最合適，不會有清洗而汙染周邊養殖魚塭水源的問題。

七股、將軍區漁民今到台南市政府抗議。記者鄭維真／攝影
七股、將軍區漁民今到台南市政府抗議。記者鄭維真／攝影
分享
七股、將軍區漁民今到台南市議會找台南市長黃偉哲遞陳情書。記者鄭維真／攝影
七股、將軍區漁民今到台南市議會找台南市長黃偉哲遞陳情書。記者鄭維真／攝影
分享

種電台電漁民

相關新聞

嘉縣登革熱2境外移入傳染危機解除 縣長帶頭防治

2019-05-03 10:09

信不信？這裡的火葬爐坑無塵無味 還像飯店的電梯間

2019-05-03 08:21

平埔族正名卡關 下周北上抗議

2019-05-03 00:00

幼童感恩奉茶 獻「愛的抱抱」

2019-05-02 23:49

環保葬增4倍 雲林擬增園區

2019-05-02 23:45

澄清絕沒急拆 南市府：依法院判決

2019-05-02 23:44

虎尾殯葬所 無塵無味好環保

2019-05-02 23:43

回響／剖蚵工職災險 立委促修法解套

2019-05-02 23:43

49戶未搬遷 拆40多年厝老夫妻悶爆

2019-05-02 23:41

「網美」拍照裝可愛 害慘南美館二館

2019-05-02 23:35

監獄首辦「寫給母親的信為愛朗讀比賽」 錄影贈家屬

2019-05-02 19:48

厚葉牽牛棲地遭破壞 台管處緊急搶救

2019-05-02 16:41

搶攻香港消費市場 台南農產將參加香港食品展

2019-05-02 15:48

台大雲林分院開設老年醫學整合門診 今正式揭牌啟用

2019-05-02 15:32

網美拍照最喜歡的這個姿勢 把台南美術館害慘了

2019-05-02 14:02

幼兒園學生下跪奉茶謝恩 母親感動頻頻拭淚

2019-05-02 13:37

各界4個月捐助8400多個住警器 雲縣府頒感謝狀

2019-05-02 12:10

台江志工陳煥然熱愛大自然 遊客中心解說黑琵生態

2019-05-02 11:00

竊盜、酒駕「無預警案」傷害大！嘉義縣長提醒員警

2019-05-02 09:40

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

「台灣阿拉伯王」林昭文胰臟癌病逝 享壽83歲

2019-05-02 14:48

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

2019-05-03 10:27

南鐵東移今強拆 地主：這是我的土地 我半毛錢都不要

2019-05-03 08:30

中市啟動第2波荔枝椿象卵片收購 每片加碼至5元

2019-05-02 14:24

宜蘭讀冊免錢？呷飯免錢？攏免錢！縣府答案讓人全笑了

2019-05-02 16:30

洪慈庸批不顧后里 楊瓊瓔：不像林佳龍把花博一分為三

2019-05-02 19:50

網美拍照最喜歡的這個姿勢 把台南美術館害慘了

2019-05-02 14:02

屏東檳榔開盤大跌價！農民質疑泰國進口衝擊本土價格

2019-05-02 14:23

聲援南鐵案 蔡丁貴：人民會讓民進黨倒

2019-05-02 14:34

韓國瑜向中和人喊話 到高雄跟「國瑜」聯絡

2019-05-02 18:05

南鐵東移迫遷 徐世榮：蔡總統還記得您說過的話嗎？

2019-05-03 08:28

田中乾德宮誰來管紛擾不停 公所介入恐有難度

2019-05-02 17:09

南庄山區苗21線落石不斷 警方提醒人車通行小心

2019-05-02 16:50

除濕機補助經費沒了 蔡適應：爭取加碼很快有好消息

2019-05-02 15:33

大肚、和美跨河橋梁計畫 確定進行規劃設計

2019-05-02 16:34

基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17

田中公所成全縣最早下班 新制上路第一天兵荒馬亂

2019-05-02 15:55

高雄輕軌二階 韓國瑜：審慎樂觀下半年提較成熟對案

2019-05-02 14:49

鳳林西瓜收成差 腐爛裂果原因找到了

2019-05-02 13:09

今天不拆了！南鐵東移引陳抗 鐵道局：暫緩拆除再溝通

2019-05-03 10:35

澄清絕沒急拆 南市府：依法院判決

2019-05-02 23:44

出示證件可以領住警器？高市消：住警器申請有特定條件

2019-05-02 16:18

新北「通血管」 6大交通瓶頸將陸續紓解

2019-05-02 23:41

新北敬老卡下月可搭北捷 桃市議員爭取跟進

2019-05-02 18:34

影／高雄推廣軍事觀光 韓國瑜笑稱：若挖到寶可幫償債

2019-05-02 18:03

營造巷弄美學 南郭宿舍群讓人驚豔

2019-05-02 19:57

敬老卡搭台北捷運 新北可以 桃園也要

2019-05-02 23:39

南鐵拒遷戶今強拆 自救會向總統求救

2019-05-02 23:39

高雄輕軌二階 韓國瑜：下半年提解決方案

2019-05-02 14:21

為何不找林昆鋒回任發言人？柯文哲：5萬8實在太低了

2019-05-03 11:02

按一下鈕 高市等公車免招手

2019-05-02 23:22

視察彰化交通建設 林佳龍：交通部全力支持

2019-05-02 16:11

信不信？這裡的火葬爐坑無塵無味 還像飯店的電梯間

2019-05-03 08:21

都更減稅大利多 北市率先實施

2019-05-03 11:20

新北局交通長視察林口交流道 建議桃園也更改號誌

2019-05-02 13:46

宜蘭好玩 三星安農溪泛舟季登場了

2019-05-03 09:02

解二階輕軌爭議 韓國瑜提5方案

2019-05-02 23:13

客雅溪水岸步道最後一段動工 享受漫步河岸的幸福感

2019-05-02 17:35

南鐵地下化今開拆 居民：搶救百年古井清代古牆

2019-05-03 09:33

「網美」拍照裝可愛 害慘南美館二館

2019-05-02 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top