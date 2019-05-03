嘉縣登革熱2境外移入傳染危機解除 縣長帶頭防治

2019-05-03 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



天氣開始變熱，全國登革熱今年全國有117例確診，嘉義縣2例，嘉義縣政府昨日啟動「消滅病媒蚊．全嘉作陣來」誓師行動，由縣長翁章梁授旗領軍，發動18鄉鎮市衛生所、清潔隊、學校和社區進行家戶宣導，全嘉總動員，及早因應疫情發生，大家一起來防治登革熱。

嘉義縣衛生局表示，朴子市、新港鄉今年各出現1例登革熱，分別是外籍移工、新住民返鄉探親境外移入，經縣衛生局、環保局到周遭環境監測、有效防範，確定沒有次波疫情、傳染危機已解除。

縣府為了消滅「登革熱」及「茲卡病毒感染症」疫情，昨天在溪口鄉舉行防治登革熱誓師大會，翁章梁率領衛生局、環保局、教育處、民政處及溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、學校、各村里、社區發展協會啟動登革熱防治宣誓，孫維聰代表接受翁縣長授旗，18鄉鎮市同步防疫大作戰。

翁章梁親自示範防治登革熱「巡、倒、清、刷」4步驟，巡查在各髒亂點及路旁盆器等可能滋生病媒蚊的地方，立即倒掉積水、清除苔垢和刷洗容器，教導鄉親正確的防治觀念。