剪頭髮還可免費乳癌篩檢 嘉義市府推好康顧健康

2019-05-03 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市衛生局即日起到9月30日舉辦「寵愛桃城水姑娘 四癌篩檢新主張~免費婦癌篩檢活動」，邀請嘉義市30歲以上女性朋友，到合作的美容美髮店索取「寵愛桃城水姑娘篩檢券」，就可免費到醫療院所做子宮頸抹片及乳房攝影篩檢，完成篩檢後，持券可回原店家折抵消費50元，還會抽出37名幸運兒，最高可獲得1萬元提貨券。

嘉義市長黃敏惠說，女性乳癌、子宮頸癌的發生率很高，卻發現願意篩檢的民眾不多，因此透過美容美髮業異業結合，找到目標對象加以宣導，分享篩檢重要性，及早發現、治療，讓大家健康又美麗。

黃敏惠說，衛生局推動的整合性健康篩檢到10月15日為止，嘉義市民年滿30歲以上即可免費至6家醫院檢查，共有48項篩檢服務。第一次篩檢後衛生局會加以追蹤，找出目標對象後的第二篩更重要，請大家作夥來健檢。

黃敏惠等人在美的世界髮型名店宣傳，店長蔣麗卿現場示範與顧客傳達篩檢資訊，她說，和衛生局合作，讓他們了解定期健康篩檢的重要性，也學會用關懷的角度與顧客聊健康，有助於設計師、美容師自然而然的成為社區推廣癌症篩檢幫助人。

衛生局長張耀懋說，根據去年國健署資料顯示，每47分鐘就新增一名乳癌患者，平均每天就有6人因乳癌奪命。乳癌是我國婦女發生率第一名的癌症，好發在45到69歲的族群，乳癌死亡率在女性癌症排名第4位；每年約有1萬多名婦女罹患乳癌、約2千名婦女死於乳癌，對婦女健康威脅極大。

活動詳情請上嘉義市政府衛生局網站或上臉書搜尋「寵愛桃城水姑娘 四癌篩檢新主張」、「嘉市A健康」，也可電洽（05）2338066轉國民健康科。