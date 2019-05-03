台南農改發現柑桔窄胸天牛危害文旦等果樹 籲農民防治

2019-05-03 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南農改場今天表示，已在台南麻豆、雲林斗六地區發現羽化柑桔窄胸天牛成蟲產卵，因五月出現梅雨鋒面，會促成大量繁殖，農改場籲請農友及早防治，減低日後密度造成損失。農民有防治問題可聯絡台南農改場（電話：06-5912901轉302、303、307、308）。

柑桔窄胸天牛幼蟲長期土棲危害，專吃文旦及白柚等芸香科果樹根系，密度高時造成根部受損，影響果樹養分及水分運輸，導致被害果樹樹勢衰弱，葉片稀疏、黃化、提早成熟或落果、產量降低，嚴重時造成植株死亡。

農改場指出，每年五月起到至六月中旬為是柑桔窄胸天牛繁殖期，因常雨後放晴炎熱夜晚大量羽化交配，成蟲夜行具趨光性，羽化出土後很快交尾產卵。雌蟲將卵產於樹幹、土壤的縫隙或園中落葉上，也會飛行或爬至果樹枝幹上於縫隙中產卵，因此防治工作應於羽化開始時同步展開。

柑桔窄胸天牛的防治以綜合管理降低田間密度為主，於羽化季節透過捕捉成蟲及誘引雌蟲產卵兩方面著手，應用害蟲行為阻斷其生活史，避免柑桔窄胸天牛族群延續危害。

農改場建議防治方法：一、清園：羽化期間將園枯枝落葉清除，可清除掉產於其中卵粒，並減少園中雌蟲產卵的場所。

二、誘引產卵：在柑桔窄胸天牛羽化前，選擇兩塊平整、沒有彎曲變形及裂縫的木板擺設於田間，利用木板重疊製造縫隙來吸引雌蟲產卵，擺設方式為採斜靠樹幹，每株設置木板數量為三到五組，並以交叉擺放及平均圍繞樹幹為原則，擺設後每周巡視、移除卵粒，持續至羽化期結束。另外可利用報紙捲成條狀環繞於文旦樹基部，柑桔窄胸天牛會將卵堆產於皺摺處，每週更換或於大雨後更換，移除誘得卵粒。