親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南鐵地下化強拆
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜爆氣！韓粉吹攻擊號角 謝龍介為何大喊不要動

NBA／背部痙攣 林書豪缺席第三戰

信不信？這裡的火葬爐坑無塵無味 還像飯店的電梯間

2019-05-03 08:21聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

虎尾殯所更打造雲林唯一的溫控無煙環保金爐，可消化大量金紙又環保。記者蔡維斌／攝影
虎尾殯所更打造雲林唯一的溫控無煙環保金爐，可消化大量金紙又環保。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林縣唯一的虎尾鎮惠來火葬場積極推動環保火化，從火化坑到撿骨室無塵無味，全部中央電腦控制，火化室環境像飯店的電梯間，讓人不會有怕怕的感覺，最近更增建先進的「溫控無煙環保金爐」，制訂自治條例維護葬區環境整潔，獲內政部核定為國內的示範火化場。

虎尾殯葬所長林年富表示，近年來積極投入火化場環境改善，引進4套最新的觸媒分解火爐，搭配旋風集塵空汙系統，可達到零懸浮粒子的防汙目標，甚至撿骨室都附設巨型的抽煙系統，所以走進火化室無塵無味。

記者實地走訪火化場中控室，所長林年富親自透過電腦系統掌握整座火化場的工作情況，包括火化爐坑溫度和時程排序，更同步透過APP的即時傳輸，讓家屬可從手機隨時監看火化時程或預約，一改過去「吉日」火化變成「擠日」火化的窘境。

從大體送進火化爐坑到坑口關閉全自動化，火化室環境優雅，燈光明亮，從外觀看像是飯店的電梯間，讓人沒有怕怕感覺。林年富說，每個爐坑均採觸媒分解，再透過旋風集塵空汙設備，地面不見任何灰燼，因管控管線全密閉。連撿骨室的上方都裝設大型抽風機，不僅可加速遺骨降溫，撿骨過程也不會有任何灰渣飄散，所以整間火化室無塵無味。

林年富更說，去年打造的溫控環保金爐，經一年試營運，清明節5、6萬人次帶來約40輛卡車的金紙量，8天照樣無煙燒完，成效良好。

近年來有人積極推動樹葬，林年富說，樹葬雖環保也可節省空間，但接受的人仍不多，不過火葬已成主流，近年傳統土葬驟減，去年只剩12位，未來可挪出更多空間推動火化及環保葬。

為進一步落實環保葬儀，虎尾鎮長丁學忠最近更推動自治條例，除假日無休提供火化服務，也規範花圈、腳尾飯等祭品或垃圾歸置，凡不聽勸者採「停權」處分，可處1月到1年拒絕受理違規殯葬業者案件，最近就有一位業者沒遵守約制，被停權一個月，如今業界配合良好，大幅改善了殯葬所環境。

殯葬業者說，喪葬習俗多，例如撒金紙，紙一飛散清理很麻煩，不過，為能打造一個整潔的殯葬環境，他們也樂於配合。

虎尾殯葬所長林年富在中控室透過電腦掌握所有火化爐坑作業情況，並把相關火化時程即時...
虎尾殯葬所長林年富在中控室透過電腦掌握所有火化爐坑作業情況，並把相關火化時程即時訊息傳送到手機APP，讓家屬或預約民眾隨時掌握火化過程。記者蔡維斌／攝影
分享
撿骨室上方都設有大型抽煙系統，可加速冷卻並不讓焦味外溢。記者蔡維斌／攝影
撿骨室上方都設有大型抽煙系統，可加速冷卻並不讓焦味外溢。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾殯葬所的火化坑壚門一關閉，外觀環境優雅明亮，讓人不會有怕怕感覺。記者蔡維斌／...
虎尾殯葬所的火化坑壚門一關閉，外觀環境優雅明亮，讓人不會有怕怕感覺。記者蔡維斌／攝影
分享
家屬休息室設有電視銀幕可透過APP的即時訊息系統隨時掌握火化時程。記者蔡維斌／攝...
家屬休息室設有電視銀幕可透過APP的即時訊息系統隨時掌握火化時程。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾殯所更打造雲林唯一的全自動化溫控無煙環保金爐，可消化大量金紙又環保。記者蔡維...
虎尾殯所更打造雲林唯一的全自動化溫控無煙環保金爐，可消化大量金紙又環保。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾火葬場的空汙防治設備從外觀宛若一座工廠。記者蔡維斌／攝影
虎尾火葬場的空汙防治設備從外觀宛若一座工廠。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾鎮公所制訂自治條例約束殯葬業者不得將花圈、腳尾飯或祭祖所撒的金紙亂丟，否則將...
虎尾鎮公所制訂自治條例約束殯葬業者不得將花圈、腳尾飯或祭祖所撒的金紙亂丟，否則將處以「停權」處分，業者都相當配合。記者蔡維斌／攝影
分享

樹葬火葬

相關新聞

平埔族正名卡關 下周北上抗議

2019-05-03 00:00

幼童感恩奉茶 獻「愛的抱抱」

2019-05-02 23:49

環保葬增4倍 雲林擬增園區

2019-05-02 23:45

澄清絕沒急拆 南市府：依法院判決

2019-05-02 23:44

虎尾殯葬所 無塵無味好環保

2019-05-02 23:43

回響／剖蚵工職災險 立委促修法解套

2019-05-02 23:43

49戶未搬遷 拆40多年厝老夫妻悶爆

2019-05-02 23:41

「網美」拍照裝可愛 害慘南美館二館

2019-05-02 23:35

監獄首辦「寫給母親的信為愛朗讀比賽」 錄影贈家屬

2019-05-02 19:48

厚葉牽牛棲地遭破壞 台管處緊急搶救

2019-05-02 16:41

搶攻香港消費市場 台南農產將參加香港食品展

2019-05-02 15:48

台大雲林分院開設老年醫學整合門診 今正式揭牌啟用

2019-05-02 15:32

網美拍照最喜歡的這個姿勢 把台南美術館害慘了

2019-05-02 14:02

幼兒園學生下跪奉茶謝恩 母親感動頻頻拭淚

2019-05-02 13:37

各界4個月捐助8400多個住警器 雲縣府頒感謝狀

2019-05-02 12:10

台江志工陳煥然熱愛大自然 遊客中心解說黑琵生態

2019-05-02 11:00

竊盜、酒駕「無預警案」傷害大！嘉義縣長提醒員警

2019-05-02 09:40

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

「台灣阿拉伯王」林昭文胰臟癌病逝 享壽83歲

2019-05-02 14:48

中市啟動第2波荔枝椿象卵片收購 每片加碼至5元

2019-05-02 14:24

宜蘭讀冊免錢？呷飯免錢？攏免錢！縣府答案讓人全笑了

2019-05-02 16:30

洪慈庸批不顧后里 楊瓊瓔：不像林佳龍把花博一分為三

2019-05-02 19:50

網美拍照最喜歡的這個姿勢 把台南美術館害慘了

2019-05-02 14:02

屏東檳榔開盤大跌價！農民質疑泰國進口衝擊本土價格

2019-05-02 14:23

節能亂象？民眾爆：有人買舊除濕機申請補助8千元

2019-05-02 11:30

2天就快額滿！基隆瘋搶申請除濕機爆怨 明公告暫停

2019-05-02 10:20

聲援南鐵案 蔡丁貴：人民會讓民進黨倒

2019-05-02 14:34

韓國瑜向中和人喊話 到高雄跟「國瑜」聯絡

2019-05-02 18:05

南鐵執行地上物拆除 黃偉哲：盼體諒台南市民的期盼

2019-05-02 11:11

垃圾清運常被退運 南投黑色垃圾袋將全面破袋稽查

2019-05-02 12:07

田中乾德宮誰來管紛擾不停 公所介入恐有難度

2019-05-02 17:09

南庄山區苗21線落石不斷 警方提醒人車通行小心

2019-05-02 16:50

除濕機補助經費沒了 蔡適應：爭取加碼很快有好消息

2019-05-02 15:33

大肚、和美跨河橋梁計畫 確定進行規劃設計

2019-05-02 16:34

基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17

南鐵東移今強拆 地主：這是我的土地 我半毛錢都不要

2019-05-03 08:30

苗栗縣房屋稅成長5千多萬元 頭份竹南磁吸效應明顯

2019-05-02 09:35

田中公所成全縣最早下班 新制上路第一天兵荒馬亂

2019-05-02 15:55

高雄輕軌二階 韓國瑜：審慎樂觀下半年提較成熟對案

2019-05-02 14:49

鳳林西瓜收成差 腐爛裂果原因找到了

2019-05-02 13:09

出示證件可以領住警器？高市消：住警器申請有特定條件

2019-05-02 16:18

新北「通血管」 6大交通瓶頸將陸續紓解

2019-05-02 23:41

新北敬老卡下月可搭北捷 桃市議員爭取跟進

2019-05-02 18:34

影／高雄推廣軍事觀光 韓國瑜笑稱：若挖到寶可幫償債

2019-05-02 18:03

南鐵拆遷戶遭斷水電 鐵道局：考量公共安全 非脅迫手段

2019-05-02 11:25

南鐵拆遷戶遭斷水電 自救會：這筆帳恐算在蔡英文頭上

2019-05-02 12:10

高雄輕軌二階 韓國瑜：下半年提解決方案

2019-05-02 14:21

南鐵東移迫遷 徐世榮：蔡總統還記得您說過的話嗎？

2019-05-03 08:28

營造巷弄美學 南郭宿舍群讓人驚豔

2019-05-02 19:57

反台南鐵路東移自救會：員警騷擾拒拆遷戶 要求投降

2019-05-02 09:30

視察彰化交通建設 林佳龍：交通部全力支持

2019-05-02 16:11

新北局交通長視察林口交流道 建議桃園也更改號誌

2019-05-02 13:46

客雅溪水岸步道最後一段動工 享受漫步河岸的幸福感

2019-05-02 17:35

寫紅字「恐嚇」反南鐵拆遷戶？警澄清：鐵路局書寫

2019-05-02 10:07

u故事／奪命普悠瑪 董家：被台鐵賭輸8命 恨到谷底

2019-05-02 12:01

幼兒園學生下跪奉茶謝恩 母親感動頻頻拭淚

2019-05-02 13:37

中火改善計畫書不符規定 中市府退件限期補正

2019-05-02 10:10

南鐵拒遷戶今強拆 自救會向總統求救

2019-05-02 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top