信不信？這裡的火葬爐坑無塵無味 還像飯店的電梯間

2019-05-03 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



虎尾殯所更打造雲林唯一的溫控無煙環保金爐，可消化大量金紙又環保。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 雲林縣唯一的虎尾鎮惠來火葬場積極推動環保火化，從火化坑到撿骨室無塵無味，全部中央電腦控制，火化室環境像飯店的電梯間，讓人不會有怕怕的感覺，最近更增建先進的「溫控無煙環保金爐」，制訂自治條例維護葬區環境整潔，獲內政部核定為國內的示範火化場。

虎尾殯葬所長林年富表示，近年來積極投入火化場環境改善，引進4套最新的觸媒分解火爐，搭配旋風集塵空汙系統，可達到零懸浮粒子的防汙目標，甚至撿骨室都附設巨型的抽煙系統，所以走進火化室無塵無味。

記者實地走訪火化場中控室，所長林年富親自透過電腦系統掌握整座火化場的工作情況，包括火化爐坑溫度和時程排序，更同步透過APP的即時傳輸，讓家屬可從手機隨時監看火化時程或預約，一改過去「吉日」火化變成「擠日」火化的窘境。

從大體送進火化爐坑到坑口關閉全自動化，火化室環境優雅，燈光明亮，從外觀看像是飯店的電梯間，讓人沒有怕怕感覺。林年富說，每個爐坑均採觸媒分解，再透過旋風集塵空汙設備，地面不見任何灰燼，因管控管線全密閉。連撿骨室的上方都裝設大型抽風機，不僅可加速遺骨降溫，撿骨過程也不會有任何灰渣飄散，所以整間火化室無塵無味。

林年富更說，去年打造的溫控環保金爐，經一年試營運，清明節5、6萬人次帶來約40輛卡車的金紙量，8天照樣無煙燒完，成效良好。

近年來有人積極推動樹葬，林年富說，樹葬雖環保也可節省空間，但接受的人仍不多，不過火葬已成主流，近年傳統土葬驟減，去年只剩12位，未來可挪出更多空間推動火化及環保葬。

為進一步落實環保葬儀，虎尾鎮長丁學忠最近更推動自治條例，除假日無休提供火化服務，也規範花圈、腳尾飯等祭品或垃圾歸置，凡不聽勸者採「停權」處分，可處1月到1年拒絕受理違規殯葬業者案件，最近就有一位業者沒遵守約制，被停權一個月，如今業界配合良好，大幅改善了殯葬所環境。