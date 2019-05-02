她13歲陪阿公對抗癌症 縣長頒「黃香溫席」孝行楷模

2019-05-02 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣政府為感謝村里長及基層民政同仁，今天在新港香藝文化園區，舉辦「嘉義縣108年度特優村里長績優民政人員暨孝行楷模表揚大會」，由嘉義縣長翁章梁親自頒發匾額，感謝受獎人員對鄰里、家人無私奉獻，其中年僅13歲的王偵菱，長期幫忙照顧阿公，陪阿公對抗病魔，是今年最年輕孝行楷模。

嘉義縣108年度特優村里長績優民政人員暨孝行楷模表揚大會，共表揚特優村里長共17人，績優民政人員17人，及9名孝行楷模。 當選特優村里長中，共有2人蟬聯6屆，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘都到場頒獎。

特優村里長中，鹿草鄉西井村長黃德旺，人稱「阿旺伯」，連任6屆村長、為鄉服務20多年，秉持走動式服務精神，積極且親自到府關心村民，犧牲奉獻；朴子市里長涂鋒良，深感現代多為雙薪家庭或隔代教養，邀請天主教聖母基金會牧師，在里集會所設立學童免費課後輔導中心，避免學童留連不良場所。

最年輕孝行楷模，也是最年輕受獎人王偵菱，就讀義竹鄉和順國小，過去幾年因為阿公罹患口腔癌，不僅多次進出醫院手術，還必須長期復健，身為孫女的王偵菱，不僅幫忙照顧、鼓勵阿公對抗病魔，也分擔家人照顧重擔，在阿公復健路上，盡心盡力，鼓勵阿公專心復健，逐漸恢復健康，獲翁章梁頒發「黃香溫席」匾額。