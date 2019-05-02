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她13歲陪阿公對抗癌症 縣長頒「黃香溫席」孝行楷模

2019-05-02 23:30聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣政府為感謝村里長及基層民政同仁，今天在新港香藝文化園區，舉辦「嘉義縣108年度特優村里長績優民政人員暨孝行楷模表揚大會」，由嘉義縣長翁章梁親自頒發匾額，感謝受獎人員對鄰里、家人無私奉獻，其中年僅13歲的王偵菱，長期幫忙照顧阿公，陪阿公對抗病魔，是今年最年輕孝行楷模。

嘉義縣108年度特優村里長績優民政人員暨孝行楷模表揚大會，共表揚特優村里長共17人，績優民政人員17人，及9名孝行楷模。 當選特優村里長中，共有2人蟬聯6屆，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘都到場頒獎。

特優村里長中，鹿草鄉西井村長黃德旺，人稱「阿旺伯」，連任6屆村長、為鄉服務20多年，秉持走動式服務精神，積極且親自到府關心村民，犧牲奉獻；朴子市里長涂鋒良，深感現代多為雙薪家庭或隔代教養，邀請天主教聖母基金會牧師，在里集會所設立學童免費課後輔導中心，避免學童留連不良場所。

最年輕孝行楷模，也是最年輕受獎人王偵菱，就讀義竹鄉和順國小，過去幾年因為阿公罹患口腔癌，不僅多次進出醫院手術，還必須長期復健，身為孫女的王偵菱，不僅幫忙照顧、鼓勵阿公對抗病魔，也分擔家人照顧重擔，在阿公復健路上，盡心盡力，鼓勵阿公專心復健，逐漸恢復健康，獲翁章梁頒發「黃香溫席」匾額。

翁章梁表示，王偵菱年紀這麼輕已深諳孝道，顯示孝順美德沒有年齡之分，他們能親身力行照顧長輩，是社會最好榜樣，他們的努力讓嘉義更美好。

年僅13歲的王偵菱，長期幫忙照顧阿公，陪阿公對抗病魔，是今年最年輕孝行楷模，獲縣...
年僅13歲的王偵菱，長期幫忙照顧阿公，陪阿公對抗病魔，是今年最年輕孝行楷模，獲縣長翁章梁頒「黃香溫席」匾額。圖／嘉義縣府提供
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嘉義縣政府今天舉辦「108年度特優村里長績優民政人員暨孝行楷模表揚大會」，水上鄉...
嘉義縣政府今天舉辦「108年度特優村里長績優民政人員暨孝行楷模表揚大會」，水上鄉大堀村林再來照顧母親無微不至，獲頒「老萊子再世」匾額。圖／嘉義縣府提供
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復健翁章梁蔡易餘

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