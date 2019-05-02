澄清絕沒急拆 南市府：依法院判決

南鐵拆遷戶遭斷水斷電。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook 「反南鐵東移全線自救聯合會」先後對環保署、內政部提出告訴；開發案環評部分敗訴確定，都市計畫問題部分還在審理中。

另外，今年初因面臨限期拆遷問題，自救會又對土地徵收案聲請停止執行，但法院認為若未來相關訴訟勝訴，居民遭強拆的房屋可透過金錢回復，今年三月底裁定駁回聲請確定。

反南鐵東移自救會打環評行政訴訟時指出，該案環評是根據八十五年台南鐵路地下化計畫通過，但後來卻依九十八年行政院通過南鐵東移案，徵收土地從原本的零點二三公頃擴大到三點○三公頃，超過十倍，拆遷戶數大增，影響人數超過千人，應該重啟環評。

但環保署、鐵路改造工程局等單位表示，依法律規定，環評在先，都市計畫變更、用地變更調查在後，沒辦法在環評審查時就完全了解土地變更狀況，但當時已經盡所能了解影響程度，也開了多次委員會議，不必再重啟環評。

自救會四年前打輸環評訴訟後，前年再提行政訴訟主張，政府從「原軌案」改為「南鐵東移」需徵收更多私人土地，但都市計畫審議過程卻沒考量這作法的公益性與必要性，違反都市計畫法，盼撤銷都計審議的結論，五月八日將再度開庭。

對於政大教授徐世榮指台南市府應等到法院判決後再決定是否拆除，台南市長黃偉哲說，部分土地及建物的所有權人向高雄高等行政法院提起撤銷土地徵收案的訴訟，高雄高等行政法院已於今年一月駁回聲請，聲請人提起抗告，最高行政法院於三月駁回。因此行政機關是依法院判斷安排後續工作，並非未待法院判斷就急著辦理拆除。