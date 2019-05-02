90歲阿嬤收錢皮皮剉！體驗當超商1日店長好緊張

2019-05-02 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



華山基金會水上天使站，為了感謝義工及地方鄉親與在地企業長期支持協助，今日上午舉辦建站9週年感恩茶會，12位服務的獨居長輩與義工們到場同樂，透過統一超商水頭門市店經理蔡秋娟協助支持，多名長輩今天擔任「一日店長」，在超商櫃檯收銀、商品補貨及環境整理，參與的90歲楊阿嬤說：收錢緊張到會「皮皮剉！」

華山基金會水上站今天舉辦9周年慶，嘉義縣議員林緗亭、鄉民代表陸怡蓁等人特別到場支持，捐錢捐物給予華山基金會及長輩們加油打氣，場面熱絡、笑聲不斷。

高齡90歲的楊阿嬤與70歲的邱奶奶，都嘗試擔任補貨員及收銀員，協助結帳、沖泡咖啡及後台補貨，楊阿嬤收錢算帳時緊張的說「怕給人算錯，緊張到會皮皮挫耶！」

店經理蔡秋娟笑著表示，奶奶頭腦清楚，流程步驟井然有序，沒問題的，還開玩笑說「今天可以放假，我們放心交給奶奶們了！」另一名蔡阿公負責店內環境整潔，矯健的動作，讓在場的人稱讚，長輩們感念大家協助，也希望未來能有更多機會投入社會、貢獻已力。