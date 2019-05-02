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台南赤崁園區改造 挖出史前荷據等遺構

2019-05-02 16:10中央社 台南2日電

台南市舊城核心的赤崁文化園區，去年12月展開園區改造計畫，短短數月中，陸續發現史前文化層、荷據普羅民遮城、疑似清領及日治不同時期的遺構，工程已全面喊停，變更設計。

赤崁文化園區以國定古蹟赤崁樓為主體，赤崁樓前身是荷據時期普羅民遮城，是台南舊城的核心，也是著名的觀光景點，台南市政府進行園區改造計畫，去年12月開始施工，夷平百年學校成功國小，展開第一期和第二期的工程。

台南市文化資產管理處文化資產研究組人員今天指出，園區施工過程中，陸續在成功國小地層挖出2處疑似清領時期結構物及鋪面、4處疑似日治時期明治公學校遺構及3處史前的大湖文化層、貝塚。

另在赤崁樓周遭試掘調查時，又發現疑似清領時期民居遺構、荷據時期普羅民遮城基礎遺構，更在赤崁樓主體東北側及東南側發現荷據時期普羅民遮城城牆遺構，保存良好又完整。

研究組人員表示，赤崁樓旁發現的普羅民遮城城牆遺構，已先回填保護，且將考慮納入園區整體景觀設計的一環，評估露出展示的可行性。

成功國小工程方面，已全面喊停，研究組人員說，經過2次會勘，清領及日治時期疑似遺構，已朝向變更設計方式辦理，以進行最大化的遺構保留。史前文化層將採搶救發掘、完整紀錄、測繪及遺物編碼與收存。

研究組人員表示，赤崁文化園區未來保護方案，將由文資處審查確認後，才可執行。

赤崁樓文化資產
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