台大雲林分院開設老年醫學整合門診 今正式揭牌啟用

2019-05-02 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



台大醫院雲林分院為提供多重慢性病、多重用藥的老年人更適切的醫療照顧，開辦老年醫學整合門診，提供專區一站式服務，今天舉行「老年醫學整合門診」揭牌典禮。

雲林分院副院長劉宏輝表示，雲林縣老人人口比率居全台第二高，縣境幅員遼闊交通又不便，偏鄉老人有時要轉乘二至三次才能到達醫院就醫不便，且也可能面臨多重用藥甚至是重複開藥的問題，因此院長黃瑞仁指示開辦老年醫學整合門診。

社區及家庭醫學部醫師施銘峰說，老年醫學整合門診服務對象包括80歲以上病患、65歲以上具有老年病症候群（失禁、跌倒、孱弱、行動不便、步態不穩）、就醫科別3科以上、服用10種以上藥物、診斷中有3種以上慢性病者。

他指出，老年醫學整合門診看診時段，為斗六院區星期一下午1診及虎尾院區星期四上午1診，因每人問診與評估時間需半小時至40分，為提供保障良好服務品質，因此每次門診服務個案數為初診5人，初複診上限在15人次內。

施醫師表示，老年人常有關節疼痛問題，但消炎止痛藥又對腎臟影響甚鉅，再加上慢性病，可能一位長輩得吃到12、13種藥物，因此整合性門診，可能減少重複用藥，最常見整合的藥物有三高控制藥物、緩解便秘和助眠藥物。