網美拍照最喜歡的這個姿勢 把台南美術館害慘了

2019-05-02 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市新建的台南美術館二館今年一月開幕以來，參觀人次屢創新高，漂亮而有特色的建築，也成為許多網美最愛拍照的景點之一，全館由日本知名建築師坂茂設計，呈現全白而透明的質感，但這個特色卻讓館方人員疲於奔命。

走進美術館二樓的大廳，就能聞到淡淡的油漆味，「不是已經開幕3個多月嗎，怎麼還會有油漆味」，館方表示，「因為今天又油漆了」

為了要維持全館白白、美美的形象，館方人員費盡心思，但館內參觀人潮眾多，即使有志工不斷提醒大家注意，但仔細觀察就會發現，不論是哪一面白牆，下方都有淡淡的黑漬，只要是碰到、踢到或撞到，就會在白牆上留下痕跡，雖然館方多次油漆，都蓋不了開館期間隨時都會新增的黑漬。

特別是白牆上連一般住家常見的「踢腳板」都沒有，也就是在牆壁最下方用來防髒的設計，所以連館內的清潔人員清掃時，只要碰到白牆就會留下痕跡。

館方人員表，館內目前有許多人來拍照、打卡，很多人習慣把一隻腳撐在牆上，做出可愛的姿勢，但是卻變成館方的「噩夢」，只要網友一踢就一塊大黑印子，黑漬「怎麼清都清不完」