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幼兒園學生下跪奉茶謝恩 母親感動頻頻拭淚

2019-05-02 13:37聯合報 記者李承穎╱即時報導

大同國小附設幼兒園學童跪謝母親並奉茶，讓許多母親頻頻拭淚。照／大同國小提供
大同國小附設幼兒園學童跪謝母親並奉茶，讓許多母親頻頻拭淚。照／大同國小提供
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嘉義市大同國小附設幼兒園昨天舉辦母親節慶祝活動，最後的高潮活動「感恩奉茶禮」，幼童們向母親跪謝，再奉上一杯感恩的茶，說出對母親的感謝和照顧，並獻上康乃馨和祝福的禮物，跟母親「愛的抱抱」，讓許多母親感動得頻頻拭淚，氣氛感人。

大同國小校長盧淑娟表示，五月是感恩的季節，透過才藝發表會，讓孩子們秀出學習成果，也讓家長們看到孩子們優異的表現；同時藉由奉茶獻花儀式，讓孩子們有機會以實際行動表達對媽媽的感謝，也教導孩子們要體念父母的辛勞，孝順父母。

嘉義市培元里長蔡坤龍的妻子說，奉茶時想到孩子從出生到現在的畫面，換孩子來幫媽媽服務，覺得孩子長大了，感到很欣慰。

活動序曲是「愛的卡拉OK」由盧淑娟唱歌曲「大風吹」，感謝媽媽們對孩子的用心栽培。校長美妙的歌聲唱出母親對孩子的愛，第二棒由家長會長董燕輝接手，唱出曲風活潑的「聽媽媽的話」，並告訴幼兒園的孩子們『要聽媽媽的話！」

小班的學童也輕柔的唱出「什麼是愛」，大班的孩子以輕快活潑的「I LOVE U」舞曲，大配手搖鈴、沙鈴的節奏，大聲對媽媽唱出「I LOVE U」，祝福媽媽身體健康，天天開心。

家長說，看著寶貝們哭哭啼啼著來上學，到現在能大方自信的站在舞台上精彩的演出，內心十分感動，從活動中感受到孩子的成長，家長也感謝老師們對孩子的教導，今天才能有這麼棒的表現。

大同國小附設幼兒園學童跪謝母親並奉茶，讓許多母親頻頻拭淚。照／大同國小提供
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幼兒園母親節
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