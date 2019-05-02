台南農改場4日辦嘉年華活動 展示優良胡瓜品種

2019-05-02 13:22 中央社 台南2日電



行政院農委會台南區農業改良場將於4日舉辦瓜果暨花卉嘉年華活動，以胡瓜為主題，將展出較少見的拇指胡瓜、雙色胡瓜及近年漸受歡迎的水果胡瓜，讓民眾更了解台灣農業。

台南區農改場今天舉辦2019台灣瓜果暨花卉嘉年華活動宣傳記者會，公開當天將展示的瓜果雕刻作品及活動主題布景，多家種苗公司也推出育成的優良瓜果品種。

除了市場上較常見的大、小型胡瓜外，還有瓜型迷你的拇指胡瓜、皮色漸層的雙色胡瓜、可以當成水果鮮食的水果胡瓜。民眾可發現胡瓜不只可以吃，外型也相當多樣化。

種苗業者指出，傳統的胡瓜消費市場以煮食入菜為主，適合鮮食的水果胡瓜多為東南亞品種。近年因新住民與移工消費需求，水果胡瓜的市場漸漸成長，在台灣研發育成的許多品種也推廣開來；不論鮮食、涼拌沙拉、煮食都適合，消費者可品嚐看看。

台南區農改場場長鄭榮瑞表示，今年的瓜果節活動首次納入花卉共同行銷，主題展示區將以各類胡瓜果實、胡瓜盆栽及火鶴花等花卉布置，並展示多種胡瓜衍生品與蔬果插花。

他說，歷年活動中受歡迎的果雕、料理兩項競賽也將持續辦理。今年的料理競賽以米、瓜果與花卉為食材主題；瓜果雕刻競賽以西瓜、大胡瓜、小胡瓜為主題材，對選手來說是不小的挑戰。活動當天還將安排青農展售攤位，讓國人有機會支持農村新血，也買到新鮮的農特產品。