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各界4個月捐助8400多個住警器 雲縣府頒感謝狀

2019-05-02 12:10聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣長張麗善（右一）逐一頒贈感謝狀。記者李京昇／攝影
雲林縣長張麗善（右一）逐一頒贈感謝狀。記者李京昇／攝影
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雲林縣政府今年度一至四月獲捐贈住宅用火災警報器共有8495個，縣長張麗善今天代表縣民向所有捐助單位致贈感謝狀，期能傳達給民眾正確的家庭防災觀念，也號召更多善心人士，投入社會公益活動。

雲縣消防局指出，根據國內近10年火災統計分析，火災發生率最高的第一名是獨立住宅（透天厝）、第二名為集合住宅，而裝設住警器好處，有即早偵測火災、安裝簡易、電池供電長效等特性，能夠降低住宅火災造成人命傷亡。

消防局長林文山說，去年火災案件中就有8起火災案件因安裝住警器，成功提醒人員及時應變逃生，達到預警效果，突顯出安裝住警器的重要性，一顆幾百元的住警器，不但能避免上萬元的損失，甚至還能挽回無價的生命。

張麗善表示，本縣應設置住警器住宅戶數為15萬4737戶，已設置住宅戶數共1萬7766戶，今年在各界熱心捐助下，獲贈8495個住警器，目前受贈住警器以獨居老人、身心障礙者、低收入戶等對象優先安裝。

她今天代表縣民公開的表揚並致贈感謝狀，捐贈名單如下，法鼓山社會福利慈善事業基金會、旭邦集團、雲林縣莊氏宗親會、雲林縣鈺統關懷協會、昶春塑膠公司、宗建實業公司、彰源企業公司、志豪工業公司、慈光寺。

慈聖宮德天堂龍華五母會、雲林縣斗六真武慈善會、北港武德宮、口湖下崙福安宮、大埤賜福宮、沈軒婷、沈湘雲、沈佳旻等的義舉，盼透過表揚儀式鼓勵社會大眾加入捐贈行列。

雲林縣府今天致贈感謝狀給捐助住警器的單位。記者李京昇／攝影
雲林縣府今天致贈感謝狀給捐助住警器的單位。記者李京昇／攝影
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雲林縣政府今年度一至四月獲捐贈住宅用火災警報器共有8495個。記者李京昇／攝影
雲林縣政府今年度一至四月獲捐贈住宅用火災警報器共有8495個。記者李京昇／攝影
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火災張麗善
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