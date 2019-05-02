台江志工陳煥然熱愛大自然 遊客中心解說黑琵生態

2019-05-02 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台江國家公園管理處解說志工陳煥然，在遊客中心義務導覽黑面琵鷺等鳥類生態。記者黃宣翰／攝影 分享 facebook 「台江鳥類有三寶，分別是黑面琵鷺、反嘴鴴和高蹺鴴。」台江國家公園管理處解說志工陳煥然，在該處遊客中心擔任解說志工，義務導覽遊客認識台江的自然生態環境，他今天說，當志工，可以讓更了深入了解台江珍貴的鳥類資源，是當志工最大收穫。

陳煥然從台電退休後，先後在台江國家公園管理處遊客中心、台江文化中心擔任解說志工，他說，他從小在台南長大，知道在地台江豐富的自然生態和資源，要讓下一代深入了解，把台灣寶島的美傳承下去。

台江公園內最引人注意的嬌客是黑面琵鷺，陳煥然表示，來台灣渡冬的黑琵在頭頸部會長出黃色繁殖羽，黑琵俗稱飯匙鳥，因扁平如湯匙狀的長嘴，與樂器琵琶極為相似，因而得名；也因姿態優雅，又有「黑面天使」和「黑面舞者」的雅稱。

陳煥然說，台江國家公園是台灣第8座國家公園，也是台灣唯一的濕地型國家公園，具有豐富的濕地生態、悠久的人文歷史文化及多元的產業文化。