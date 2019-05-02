反台南鐵路東移自救會：員警騷擾拒拆遷戶 要求投降

2019-05-02 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



反台南鐵路東移自救會臉書社團PO文指出，4月30日台南市政府官員拆除張姓住戶水電表後，警察局長還打電話給官員後，反過來要求住戶「投降」（指早日搬離住處），員警還深夜騷擾拜訪拒拆遷戶，詢問何時要搬家。台南市警察局長黃宗仁說，這幾天台南市議會總質詢，他一早就到市議會備詢，根本沒有到被拆遷戶住處前；員警一方面關心居民安全才前往了解，另一方面也希望民眾配合拆遷，不要做違法的事。

鐵路局中部工程處進行台南市區鐵路地下化工程，公告要求被拆遷戶5月2日前自行進行地上物拆除，台南市政府於4月30日到張姓住戶進行斷水斷電。

反台南鐵路東移自救會臉書社團PO文批評說，4月30日台南市政府派官員拆除張姓住戶水電表後，住戶報案後，警察局長還打電話給官員後，反過來要求住戶「投降」，員警還深騷擾拒拆遷戶，詢問何時要搬家。

台南市警察局長黃宗仁說，這幾天台南市議會進行總質詢，他一早9點多就到市議會備詢，根本沒有到被拆遷戶住處前；警察依法行政，員警一方面關心居民安全才前往了解，另一方面也希望民眾配合拆遷，不要做違法的事。