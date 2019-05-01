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伴唱機灌盜版新歌 就可能挨告

2019-05-01 22:34聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

去社區活動中心唱歌是台灣許多老人家的日常。記者修瑞瑩／攝影
去社區活動中心唱歌是台灣許多老人家的日常。記者修瑞瑩／攝影
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「版權業者每周都來要錢，我們嚇得不敢開活動中心」，多位阿公阿嬤抱怨「連唱首歌都有事」，還有人表示已被告到法院，去警局作筆錄時，警察說「已有一堆人被告」。

智慧財產局與社區人員表示，一台約3萬元的伴唱機，出廠時裡面有6000到8000首歌曲，多有版權，即使沒有，責任與伴唱機業者有關，跟唱歌的人無關。社區有教唱老師，常會在伴唱機灌新歌，也有人會來兜售沒版權的新歌，過去大家不以為意，沒想到會吃上官司。

林姓教唱老師說，在社區教老人唱歌，大家很有成就感，就把歡唱影片分享到臉書，結果因歌曲未授權，他和學生都被告，下周要出庭，相當無奈。

民眾指出，版權業者最近每周都來談版權費，說大家違法，老人家嚇得不敢再去活動中心，也有社區把伴唱機鎖起來。

智財局說，伴唱機製造者過去都有取得創作人授權，出新歌後，有版權業者直接向創作人買版權，再向社區追討版權費，智財局也無法阻止，只能與業者協調。

陳亭妃說，7年前也發生過涉及「公開演出」的問題，伴唱機內的歌雖有版權，但民眾到活動中心公開演唱，涉及公開演出必須另付錢給版權所有人，幾經協調才解決。

智財局著作權組長毛浩吉表示，公開演出費目前是版權所有人透過平台收費，各社區只要交錢就沒問題，一年約3000元，各縣市政府都有幫社區付這筆錢，但唱新歌沒版權，就不只罰錢，還會涉及刑事責任。

警察陳亭妃版權收入
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