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山海圳綠道變桌遊 小台江讀書會寓教於樂

2019-05-01 20:38聯合報 記者邵心杰╱即時報導

成立14年的海佃國小「小台江」河流讀書會，致力推動台江河川守護運動，去年獲得聯合國和平大使珍古德博士的支持肯定，今年進一步以「台灣山海圳國家綠道」學習主題，設計出3組桌遊，以遊戲來倡議守護台江、愛鄉護水，今天正式發表，邀請40多位親師生一起試玩體驗，個個玩得不亦樂乎。

這3組桌遊分別是「跟著綠道去尋寶，GO」、「守護台江，打擊水汙染」、「瘋狂夾客遊台江」，除了認識台灣山海圳國家綠道沿線的珍貴物種，重視台江廢水汙染外，還有認識台江十六寮歌謠，寓教於樂。

6年級的張書語說，他利用台灣山海圳國家綠道沿線的珍貴物種，例如台江的黑琶、官田的水雉，設計成「跟著綠道去尋寶，GO」桌遊，希望讓大家了解保育環境的重要，認識台江與國家綠道，一起來守護這片土地。5年級的陳晏緹介紹「守護台江，打擊水汙染」桌遊，是希望能夠讓更多同學及市民認識河川遭受各種廢水汙染的問題，「大家一起來守護台江，愛鄉護水」。

「瘋狂夾客遊台江」桌遊設計者李玓叡說，這個遊戲目的是要讓大家認識台江十六寮，同學要挑戰以台語念出十六寮歌謠，才能闖關成功。經過挑戰，陳景筠說，發現自己台語不太輪轉，仍得再努力學習。

台南社大台江分校執行長吳茂成指出，14年來，海佃國小「小台江」河流讀書會，致力推動台江河川守護運動，種樹築道，整治河川污染，營造台灣山海圳國家綠道，去年更獲得聯合國和平大使珍古德博士的支持肯定，學生與珍古德在山海圳綠道相約，推動台灣山海圳國家綠道學習運動。因此，今年以貼近小朋友的生活學習，設計出3組桌遊，以遊戲來倡議守護台江、愛鄉護水。

海佃國小「小台江」河流讀書會，河川守護運動，今年以「台灣山海圳國家綠道」學習主題...
海佃國小「小台江」河流讀書會，河川守護運動，今年以「台灣山海圳國家綠道」學習主題，設計出3組桌遊，以遊戲來倡議守護台江、愛鄉護水。記者邵心杰／翻攝
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「守護台江，打擊水汙染」等3組桌遊今天發表，現場邀請40多位親師生一起試玩體驗，...
「守護台江，打擊水汙染」等3組桌遊今天發表，現場邀請40多位親師生一起試玩體驗，個個玩得不亦樂乎。記者邵心杰／翻攝
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台江桌遊
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