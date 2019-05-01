山海圳綠道變桌遊 小台江讀書會寓教於樂

2019-05-01 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



成立14年的海佃國小「小台江」河流讀書會，致力推動台江河川守護運動，去年獲得聯合國和平大使珍古德博士的支持肯定，今年進一步以「台灣山海圳國家綠道」學習主題，設計出3組桌遊，以遊戲來倡議守護台江、愛鄉護水，今天正式發表，邀請40多位親師生一起試玩體驗，個個玩得不亦樂乎。

這3組桌遊分別是「跟著綠道去尋寶，GO」、「守護台江，打擊水汙染」、「瘋狂夾客遊台江」，除了認識台灣山海圳國家綠道沿線的珍貴物種，重視台江廢水汙染外，還有認識台江十六寮歌謠，寓教於樂。

6年級的張書語說，他利用台灣山海圳國家綠道沿線的珍貴物種，例如台江的黑琶、官田的水雉，設計成「跟著綠道去尋寶，GO」桌遊，希望讓大家了解保育環境的重要，認識台江與國家綠道，一起來守護這片土地。5年級的陳晏緹介紹「守護台江，打擊水汙染」桌遊，是希望能夠讓更多同學及市民認識河川遭受各種廢水汙染的問題，「大家一起來守護台江，愛鄉護水」。

「瘋狂夾客遊台江」桌遊設計者李玓叡說，這個遊戲目的是要讓大家認識台江十六寮，同學要挑戰以台語念出十六寮歌謠，才能闖關成功。經過挑戰，陳景筠說，發現自己台語不太輪轉，仍得再努力學習。