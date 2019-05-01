議員總質詢時算舊帳 黃偉哲坦承做人失敗為哪椿？

2019-05-01 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



市長選舉及台南市立委第二選區補選雖然早已結束，市議會無黨團結聯盟總召林阳乙今天在市政總質詢時砲轟市長黃偉哲在民進黨市長初選時，獲得前市議員郭秀珠及其女兒陳筱諭極力相挺，他自己還因郭秀珠的請託為黃偉哲的多場活動動員人力，但黃不僅在郭爭取連任失利後未有電話慰問，甚至陳筱諭參選立委補選時還挖她牆角，根本不會做人。黃偉哲坦承不會做人，他並對自己沒有做到人情義理表示道歉。

質詢結束後，市長黃偉哲立即走到議員林阳乙的座位前，拜託林阳乙幫他打個電話給郭秀珠議員，但林阳乙要黃偉哲用自己的手機打，黃偉哲則一再請託，表示林打電話郭秀珠會接。林阳乙打通郭秀珠電話後，告知她市長要跟她說話，當時郭秀珠在電話中遲疑了一下才說好。黃偉哲接過林阳乙給他的電話後，立即跟郭秀珠道歉，並表示會擇期去拜訪郭秀珠。

林阳乙表示，去年的市長選舉，在民進黨的黨內初選時，前市議員郭秀珠跟她的女兒陳筱諭出錢出力幫黃助選，不僅郭秀珠擔任黃偉哲溪南後援會會長，陳筱諭也任溪南青年軍的團長，他自己的兒子也擔任黃偉哲永康區的青年軍團長，他自己並受到郭秀珠的請託，為黃偉哲多場活動動員10幾部遊覽車支持者到場聲援，後來郭秀珠爭取議員連任失利，黃偉哲不僅迄今沒有半通電話安慰，還在今年三月的第二選區立委補選時，明知前總統陳水扁與郭秀珠有兄妹情誼，他還帶民黨立委參選人郭國文到陳水扁的家裡，跟陳水扁談利益交換，導致陳筱諭落選，黃偉哲如此對待有恩於他的郭秀珠母女，這種做人對嗎？