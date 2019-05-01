機車要三段式左轉？嘉義長庚急診室路口標示不清惹民怨

2019-05-01 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣長庚醫院急診室外，縣道168與朴子市小槺榔一路之間Ｔ字路口，因標示不清，機車騎士抱怨要迴轉，常需要「三段式左轉」，朴子警分局員警常在此處站崗開單處罰，惹民怨，縣議員詹琬蓁接受民眾陳情，貼臉書指稱，一連3輛機車從長庚急診室出來，在168線道迴轉都被開單處罰，未依二段式左轉；詹議員要被處罰陳情人提出申訴，她擇日邀警局會勘檢討； 貼文獲許多網友稱讚。

縣府建設處道路管理科長曾富香說，路口標示過去是因應長庚舊急診室設置，目前急診室改到新大樓，因此，下周將會同警方會勘檢討。朴子警分局說，在路口標示未改善前，會儘量以勸導改替處罰，但機車仍要遵守二段式左轉，禁駛內側車道。

詹琬蓁說，在168縣道與朴子市小槺榔一路」之間T字路口，未設置禁止迴轉標誌，機車騎士要迴轉，需要「三段式左轉」迴轉嗎？民眾一連3輛機車從長庚急診室出來，在168縣道迴轉都被開單未依兩段式左轉，縣府承辦人建議被開罰單機車騎士，可以向監理所申訴，縣府將擇期再安排會勘改善路口標誌標線。