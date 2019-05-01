機車要三段式左轉？嘉義長庚急診室路口標示不清惹民怨
嘉義縣長庚醫院急診室外，縣道168與朴子市小槺榔一路之間Ｔ字路口，因標示不清，機車騎士抱怨要迴轉，常需要「三段式左轉」，朴子警分局員警常在此處站崗開單處罰，惹民怨，縣議員詹琬蓁接受民眾陳情，貼臉書指稱，一連3輛機車從長庚急診室出來，在168線道迴轉都被開單處罰，未依二段式左轉；詹議員要被處罰陳情人提出申訴，她擇日邀警局會勘檢討； 貼文獲許多網友稱讚。
縣府建設處道路管理科長曾富香說，路口標示過去是因應長庚舊急診室設置，目前急診室改到新大樓，因此，下周將會同警方會勘檢討。朴子警分局說，在路口標示未改善前，會儘量以勸導改替處罰，但機車仍要遵守二段式左轉，禁駛內側車道。
詹琬蓁說，在168縣道與朴子市小槺榔一路」之間T字路口，未設置禁止迴轉標誌，機車騎士要迴轉，需要「三段式左轉」迴轉嗎？民眾一連3輛機車從長庚急診室出來，在168縣道迴轉都被開單未依兩段式左轉，縣府承辦人建議被開罰單機車騎士，可以向監理所申訴，縣府將擇期再安排會勘改善路口標誌標線。
她說，民眾會到長庚急診室，大多是自己或家人親友生病，從急診室出來，可以想像心情不好，但一出來騎機車二段式迴轉，馬上被警察攔下開單，民眾氣得向警察反映，當地路段標示不清，不是故意違規，但警察答覆「我們取締違規，號誌標示不是我們管的」。她接受陳情現勘後，縣府建設處承辦人員認為確實需要改善。
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