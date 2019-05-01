陸客抽菸不罰卻罰導遊？飯店無奈：絕無此事

2019-05-01 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市民投訴本報，有陸客團在嘉義市某知名連鎖飯店抽菸，卻不抓陸客，反而威脅導遊，藉著發車時間，不拿錢出來就一直刁難導遊不給走，他不滿地說「該罰就罰陸客，關導遊什麼意思？」該名導遊說，事情已處理完畢，不願多談。

該飯店業者澄清，幾位陸籍旅客上月21日晚間在飯店七樓室內交誼廳抽菸，該區是飯店規劃小朋友遊戲與住客共同使用的室內交誼廳，服務人員多次請抽菸的陸籍住客可前往飯店一樓戶外吸菸區，或暫停抽菸，但再三規勸未果，無奈之下才向導遊提出可能會有清潔費或是政府罰款的產生。

業者說，但後來念及與旅行社長久業務往來合作關係，飯店最終並無收取任何清潔費，沒有「不罰陸客，罰導遊」的情事，不過基於飯店立場仍呼籲，倘若任何人士有抽菸需求應前往本飯店所屬戶外吸菸區，並維護其他旅客的權益。

嘉義市衛生局企劃科長陳怡靜說，違反菸害防制法第15條第1項規定，於旅館、商場、餐飲店或其他供公眾消費之室內場所吸菸，可依同法第31條處2千元以上1萬元以下罰鍰。

陳說，飯店內如有員工或旅客抽菸，可以請業者先行拍照或錄影蒐證，提供行為人基本資料，並同步通知衛生局到場開罰。嘉義市政府衛生局總機2338066，24小時均有值班人員接聽，會將相關訊息轉知菸害防制相關人員處理。