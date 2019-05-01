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嘉義市新增7個公車新站 預計7萬多人受惠

2019-05-01 15:20聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府今天宣布即日起新增7路公車站，可停靠嘉義大學新民校區、民生國中、西區公所、大業國中、立仁高中、大同技術學院和彌陀夜市等7個新站，路線長度由原本的6.6公里提高為10.8公里，另外也將服務班次由原本雙向10班提高為雙向20班，新增班次沿線26個里，預計有7萬多里民可受惠。

黃敏惠、多位議員及里長今天在嘉義大學新民校區前試乘公車，黃敏惠說，根據警察局數據統計，過去兩年嘉義市死亡和受傷車禍，平均每年發生次數2991次，為了降低交通事故肇事率，推動本市公共運輸是刻不容緩。

她說，為提升民眾搭乘率並配合「春遊專案」，從5月1日到6月30日期間，凡憑悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘市區1路、7路及66路台灣好行光林我嘉線，希望民眾多多搭乘利用，打造嘉義市成為更健康安全的城市。

嘉義大學校長艾群說，新民校區成立十幾年，學生常常反應從火車站要到校區，都要自己想辦法，有時一群朋友來，只能用機車一個個載，還好市長上任後就快速新增公車站。

交通處表示，新的市區7路串連嘉義大學新民校區、民生國中、大業國中、立仁高中、輔仁中學、嘉義高工、大同技術學院及嘉義高中等學校，可服務本市通學族群，路線也經過鐵道藝術村、火車站、彌陀夜市、二二八紀念館、大雅商圈、親水公園等，滿足有休閒購物觀光需求的民眾。

交通處說，今明兩天下午2點至4點間搭乘市區任一站公車到火車站下車，即可到火車站前站及對面大三通大飯店，免費兌換「光林我嘉悠遊卡」及護照套，限量200份，歡迎搭乘市公車的民眾前往領取。

嘉義市長黃敏惠等人在嘉義大學新民校區新增的公車站前，歡迎市民搭乘公車。記者李承穎...
嘉義市長黃敏惠等人在嘉義大學新民校區新增的公車站前，歡迎市民搭乘公車。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（左四）等人在嘉義大學新民校區新增的公車站前，歡迎市民搭乘公車。記...
嘉義市長黃敏惠（左四）等人在嘉義大學新民校區新增的公車站前，歡迎市民搭乘公車。記者李承穎／攝影
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公車火車站義大
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