首波梅雨鋒面報到大雨滂沱仁義潭蘭潭水庫進帳豐

2019-05-01 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



第一波梅雨鋒面報到，嘉義地區上午出現大雨，還伴隨打雷，但雨勢並未持續，嘉義氣象站統計，雨勢集中在上午7點至9點之間，降雨量最多在梅山鄉太和累計74毫米，平地嘉義市平均降雨18毫米。

供應嘉義縣市水庫仁義潭及蘭潭蓄水率雖跌破5成，但水公司第五區管理處統計，2座水庫合計有效蓄水量1166萬噸，合計蓄水率33.74%，較去年同期增加159.8噸，這波降雨，從4月26至今，水庫進水量110萬噸，目前2水庫放水量約12萬噸，約可增加9天的用水量。

今天上午，大雨滂沱，雨勢大還伴隨打雷聲響，國道三道涵洞下方排水口，變成瀑布水流傾洩而下，部分低漥地區積水，車輛行車緩慢，雨勢在上午9點以後變小，嘉義氣象站說，今天受第一波梅雨鋒面報到影響，各地都有雨，嘉義雨勢不大也未持續，依氣象局降雨標準，一天降雨逾80毫米才是大雨。

嘉義氣象站說，3月初有7天累計降雨83.7毫米，是去年入冬以來最大降雨，對紓解旱象有助益。仁義潭及蘭潭水庫母子水庫串連，供應嘉縣市民生及工業用水，每天需求28至29萬噸，降雨八掌溪水流量增加，仁義潭水庫進水口取溪水過濾，經由水庫潛堰濾篩砂石，流入水庫。