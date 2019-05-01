感恩畢神父一生奉獻偏鄉醫療 徵求「畢爺爺」的小故事

2019-05-01 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林天主教虎尾若瑟醫院與縣政府為追思已逝的荷蘭籍神父畢耀遠，將徵求民眾分享「畢爺爺」的事蹟，希望透過民眾點滴匯聚的小故事，讓更多人認識畢神父為台灣醫療奉獻的精神，並在5月25日舉辦追思音樂會。

畢耀遠神父從荷蘭飄洋過海到台灣，在雲林創建天主教虎尾若瑟醫院，奉獻偏鄉醫療逾一甲子，自稱是「正港台灣郎」，曾兩度獲得醫療奉獻獎，是雲林縣民眼中慈祥的畢爺爺。

許多與畢耀遠熟識的友人都記得在若瑟醫院創院篳路藍縷的艱辛，當時畢耀遠不僅以醫院為家，也曾副院長兼任救護車司機載送病患，他幽默風趣，不僅常在醫院走廊看見他關心病人的身影，變魔術娛樂大家的逗趣模樣，更是讓眾人印象深刻。

為追思與感恩畢耀遠神父為雲林醫療照護的犧牲奉獻精神，雲林縣政府與若瑟基金會將舉辦相關系列活動，除了即將於5月25日舉辦的追思音樂會外，也希望徵集畢神父事蹟分享的活動，透過小故事，讓大家更認識畢神父。

民眾分享的小故事若經瑟社會福利基金會錄用於追思會或紀念書籍上使用，若瑟醫院會贈送畢耀遠神父的故事《我來 是為了與你們一起認識天主》一本。畢神父事蹟徵稿截止日5月31日止，字數500至2000字，若有照片提供，請以100至150字數描述照片內容。投稿請註明姓名與聯絡方式，事蹟分享可傳送到以下信箱或粉專 。

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