親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

108會考衝刺／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

暖心雞排英雄送炸雞排獎勵學童建築師傅響應捐款

2019-05-01 10:48聯合報 記者魯永明╱即時報導

民進黨前嘉義縣黨部執行長吳新源是東石鄉蚵農子弟，30多年前參與民主運動，阿扁當選總統後退出政壇，搬到朴子市賣鹽酥雞，在當地文化里長楊石旭牽線下，為鼓勵社區國小學童，各年級前三名學生，他都送一塊比臉還大的鹽酥雞排，被小朋友取名「雞排英雄」，故事有電影「雞排英雄」真實版。

受「雞排英雄」吳新源感召 ，建築師傅「金勝師」黃金勝今天捐5000元認購雞排，送給朴子市大同及朴子國小，獲得進步獎的小朋友，期勉再接再厲，學業及操行成績年年進步。

59歲吳新源過去從政名字「新榮」，退黨退出政壇改名「新源」，他24歲就參與政治，曾任漁權會重要幹部、民進黨縣黨部執行長、扁友會總幹事，為對抗不公義體制常上街頭，曾因抗爭被警方逮捕法辦，法院判拘役易科罰金。

吳新源在朴子海通路、博文街轉角處，擺攤賣鹽酥雞，為鼓勵小朋友進取向學，只要是大同國小、朴子國小學童，只要出具校方證明，成績前三名每人送一塊50元大炸雞排，學生，獲得家長、校方高度肯定，得獎學生樂不可支，美味可口的雞排吃在嘴裡，暖在心裡。

為鼓勵各級學生勤學向上，今年贈送對象改為進步獎，考評依據不單只是學業成績，舉凡課業、操行、禮貌、孝道表現都將納入評比項目，只要有明顯進步者，由班導師綜合各項評比後開立證明，再拿到雞排店領取雞排，每班限額3人。

楊石旭說，為讓有意義活動長久舉辦下去，減輕吳新源壓力，呼籲大家共襄盛舉，增加小朋友提升課業及操行動力，共創美好學校與家庭教育，謝謝「金勝師」慷慨解囊，為這項有意義活動鳴槍開跑。

民進黨嘉義縣黨部前執行長吳新源在朴子市賣鹽酥雞，在當地文化里長楊石旭牽線下，為鼓...
民進黨嘉義縣黨部前執行長吳新源在朴子市賣鹽酥雞，在當地文化里長楊石旭牽線下，為鼓勵社區國小學童，各年級前三名學生，送炸大雞排。圖／楊石旭提供
分享
民進黨嘉義縣黨部前執行長吳新源在朴子市賣鹽酥雞，為鼓勵社區國小學童，各年級前三名...
民進黨嘉義縣黨部前執行長吳新源在朴子市賣鹽酥雞，為鼓勵社區國小學童，各年級前三名學生，送炸大雞排。受吳新源感召 ，建築師傅「金勝師」黃金勝（圖）今天捐5000元認購雞排。圖／楊石旭提供
分享
民進黨嘉義縣黨部前執行長吳新源在朴子市賣鹽酥雞，為鼓勵社區國小學童，各年級前三名...
民進黨嘉義縣黨部前執行長吳新源在朴子市賣鹽酥雞，為鼓勵社區國小學童，各年級前三名學生，送炸大雞排。圖／楊石旭提供
分享

民進黨建築電影
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

感恩畢神父一生奉獻偏鄉醫療 徵求「畢爺爺」的小故事

2019-05-01 10:58

日本議員再回「嘉」 盼促成台日議會高峰會

2019-05-01 09:52

30多頂神轎如下餃子 181年歷史嘉義衝水路迎客王

2019-05-01 09:20

嘉縣衛生局到女監招生...「蛻變驛園」助藥癮女獲新生

2019-04-30 22:54

嘉縣反毒3箭深入社區 緝毒有功員警從優敘獎

2019-04-30 22:50

民進黨南市黨部關閉 執委作法抗議

2019-04-30 22:48

雲縣垃圾破袋稽查 民怨垃圾、回收傻傻分不清

2019-04-30 22:47

「世界小吃」紀錄片 「嘉」的味道推向國際

2019-04-30 22:43

府會溝通墊付款案 黃偉哲、郭信良「吃麵談心」

2019-04-30 22:41

台南市議員陳昆和控北門社大開課不實 真理大學駁絕無此事

2019-04-30 22:32

台南房東沒裝住警器 最高罰3萬 還會按次處罰

2019-04-30 22:23

感念父親回饋地方 南寶樹脂家族再捐車

2019-04-30 19:10

Netflix找上嘉義庶民小吃 拍出世代傳承紀錄片

2019-04-30 16:33

嘉義城隍廟與北港朝天宮續前緣 百年前神蹟拍成戲劇

2019-04-30 15:53

社福團體推「憨星人」line貼圖 原來裡面有洋蔥

2019-04-30 15:19

照顧特殊境遇家庭 這家公司捐贈雲林微型保險

2019-04-30 13:44

影／台南府會關係陷僵局？ 市長拜會議長一起吃麵

2019-04-30 13:42

台南山海圳綠道電線地下化 自行車道更美麗

2019-04-30 11:26

台鐵台南段日均運量比一比 這簡易站竟打趴一票大站

2019-04-30 11:03

台南美學散步 文學與司法博物館的交會

2019-04-30 09:39

土庫排水改善怪手開進田 壓毀水稻氣哭老農

2019-04-30 07:47

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 中央公園、愛河「差很大」

2019-04-30 18:04

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

全國唯一！基隆節能補助除濕機最高每台補助8千元

2019-04-30 11:56

高雄5月觀光代言完全年輕化 搭訕網紅「波特王」來了

2019-04-30 12:11

大巨蛋因「偉大國父」限高挨轟 柯P：我也講不出理由

2019-04-30 11:58

基隆脫胎換骨 蔡英文宣布基隆河流域土地開發管制解禁

2019-04-30 19:12

桃市公車189明上路 武陵高中到經國站更便利

2019-04-30 13:41

2019新北市十大易肇事地點出爐 三重這路口最嚴重

2019-04-30 17:34

影╱天熱池水變化被嫌髒 高市中央公園清理後恢復美觀

2019-04-30 21:35

呷冰消暑！「醬油」冰淇淋只有屏東吃得到

2019-04-30 13:12

嘉義城隍廟與北港朝天宮續前緣 百年前神蹟拍成戲劇

2019-04-30 15:53

「波特王」上山下海為高雄代言觀光 原因和韓國瑜無關

2019-04-30 20:48

Netflix找上嘉義庶民小吃 拍出世代傳承紀錄片

2019-04-30 16:33

春遊宜蘭大加碼 每房最高補助1500元還有伴手禮

2019-04-30 20:51

荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35

IG打卡熱點多！沒拍過這些景點 別說你來過基隆

2019-05-01 07:51

影／台南府會關係陷僵局？ 市長拜會議長一起吃麵

2019-04-30 13:42

雲林5月加強垃圾破袋稽查 民怨：回不回收標準亂

2019-05-01 07:49

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

旗津渡輪票價比香港還貴！高雄勞團51前夕到議會請命

2019-04-30 12:08

台中大雨下整夜 大里多處積水

2019-05-01 09:31

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

堅持只賣書的書店 政大書城高雄開店占地200坪

2019-05-01 07:53

感念父親回饋地方 南寶樹脂家族再捐車

2019-04-30 19:10

恆春半島飛魚「大翻身」 宜蘭媳婦一個念頭扭轉身價

2019-04-30 18:56

中和景新街騎樓禁停機車 下月13日起取締違規

2019-04-30 16:27

水族館胎死腹中 新卸任海科館長今都表感慨

2019-04-30 13:23

快搶！ 今年台東藝術節節目好精彩 今下午2點售票

2019-04-30 12:38

台南市議員陳昆和控北門社大開課不實 真理大學駁絕無此事

2019-04-30 22:32

雲縣垃圾破袋稽查 民怨垃圾、回收傻傻分不清

2019-04-30 22:47

北市10筆土地大清倉？ 明在市議會二讀闖關

2019-04-30 19:08

3周4400台斤白米到位 獅潭老街捐米16年如一日

2019-04-30 12:00

怪石現蹤綠島海邊 疑千年前史前有槽圓孔單石

2019-05-01 08:59

防撞踏出第一步！基隆斑馬線退縮選定信一、義四路口

2019-04-30 14:36

小心別當首位被罰的遊客 「水往上流」風景區禁菸五一開鍘

2019-04-30 17:41

高雄消防猛男拍宣導照 秀強大撩妹金句

2019-04-30 14:00

「打狗商場」住宅區營運惹議 高市府緊盯將依法查處

2019-04-30 20:09

會呼吸的室內空間 慈文國中活動中心今啟用

2019-04-30 11:59

覺得風獅爺像警察？分局長郝心誠學創作金門風獅爺

2019-04-30 20:51

社福團體推「憨星人」line貼圖 原來裡面有洋蔥

2019-04-30 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top