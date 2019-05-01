暖心雞排英雄送炸雞排獎勵學童建築師傅響應捐款

2019-05-01 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



民進黨前嘉義縣黨部執行長吳新源是東石鄉蚵農子弟，30多年前參與民主運動，阿扁當選總統後退出政壇，搬到朴子市賣鹽酥雞，在當地文化里長楊石旭牽線下，為鼓勵社區國小學童，各年級前三名學生，他都送一塊比臉還大的鹽酥雞排，被小朋友取名「雞排英雄」，故事有電影「雞排英雄」真實版。

受「雞排英雄」吳新源感召 ，建築師傅「金勝師」黃金勝今天捐5000元認購雞排，送給朴子市大同及朴子國小，獲得進步獎的小朋友，期勉再接再厲，學業及操行成績年年進步。

59歲吳新源過去從政名字「新榮」，退黨退出政壇改名「新源」，他24歲就參與政治，曾任漁權會重要幹部、民進黨縣黨部執行長、扁友會總幹事，為對抗不公義體制常上街頭，曾因抗爭被警方逮捕法辦，法院判拘役易科罰金。

吳新源在朴子海通路、博文街轉角處，擺攤賣鹽酥雞，為鼓勵小朋友進取向學，只要是大同國小、朴子國小學童，只要出具校方證明，成績前三名每人送一塊50元大炸雞排，學生，獲得家長、校方高度肯定，得獎學生樂不可支，美味可口的雞排吃在嘴裡，暖在心裡。

為鼓勵各級學生勤學向上，今年贈送對象改為進步獎，考評依據不單只是學業成績，舉凡課業、操行、禮貌、孝道表現都將納入評比項目，只要有明顯進步者，由班導師綜合各項評比後開立證明，再拿到雞排店領取雞排，每班限額3人。