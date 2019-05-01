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日本議員再回「嘉」 盼促成台日議會高峰會

2019-05-01 09:52聯合報 記者李承穎╱即時報導

日本全國日台友好議員協議會長藤田和秀等人昨天再次拜訪嘉義市，市長黃敏惠率領市府團...
日本全國日台友好議員協議會長藤田和秀等人昨天再次拜訪嘉義市，市長黃敏惠率領市府團隊接待。照／嘉義市政府提供
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名古屋市議員、日本全國日台友好議員協議會長藤田和秀等人昨天再次拜訪嘉義市，市長黃敏惠率領市府團隊接待。藤田和秀說，KANO電影是促進日台交流的媒人，2014年就曾拜訪嘉義市，去年在高雄舉辦的台日議會高峰會，未來非常希望能夠在嘉義市舉辦，讓日本、台灣官員與議員們，更深廣的接觸和交換經驗。

藤田和秀昨天和名古屋市新成立的「觀光文化交流局」官員造訪，黃敏惠對老朋友來造訪，感到很高興。她說，藤田和秀5年前因為籌辦KANO電影在名古屋的試映會，深受電影感動，同年7月13日藤田和秀與名古屋前副市長新開輝夫總共10多人，來台拜會嘉義市政府、嘉義大學，搭起了嘉義市與名古屋、台日交流的密切情誼。

黃敏惠也向藤田和秀一行表示，嘉義美食榮登Netflix全球平台的「世界小吃」亞洲篇，讓全世界看到嘉義人情與文化傳承，讓更多人期待能夠來嘉義市一嘗美味。

黃說，嘉市除了是美食之都，更是管樂之都，每年管樂節都是國際樂團爭相來嘉的重要節慶，日本的隊伍更是台灣管樂迷的最愛，邀請藤田一行人在今年12月再來欣賞管樂節，更歡迎名古屋的優秀隊伍，來嘉義市踩街表演。

黃敏惠也招待藤田和秀一行人前往林聰明沙鍋魚頭店品嘗，希望讓Netflix影片紀錄的點滴轉化成實體，讓美食的記憶留在每一位日本友人心中。

日本全國日台友好議員協議會長藤田和秀等人昨天再次拜訪嘉義市，市長黃敏惠率領市府團...
日本全國日台友好議員協議會長藤田和秀等人昨天再次拜訪嘉義市，市長黃敏惠率領市府團隊接待。照／嘉義市政府提供
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