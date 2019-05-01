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雲林5月加強垃圾破袋稽查 民怨：回不回收標準亂

2019-05-01 07:49聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣將於5月起加強垃圾破袋稽查，縣長張麗善粉絲頁宣導該政策，卻意外引來許多網友留言反映各清潔隊資源回收標準不一，民眾對於塑膠、保麗龍、生熟廚餘回收有許多困惑，環保局表示，將請各清潔隊加強教育訓練，並落實執行。

「便當盒、餐盒到底是垃圾還是回收啊？還有小朋友的玩具，明明是塑膠，跟車人員也都說是垃圾啊」、「 我們分類了，可是清潔隊員叫我全部丟垃圾車」、「牡蠣殼要算一般還是廚餘」，張麗善臉書發文要加強垃圾破袋稽查，引來不少網友留言提問如何區分垃圾與回收物，其中又以塑膠、餐盒、骨頭、魚刺等如何區分，最讓民眾困擾。

雲林縣環保局副局長林武宏表示，許多塑膠製品都是複合材質，回收處理成本高，反而更不環保，因此僅回收單一材質且乾淨的塑膠類，餐盒回收也必須先清潔，至於魚刺、骨頭本屬生廚餘，但因雲林縣堆肥處理設備無法粉碎魚刺、骨頭，甚至會造成設備故障，魚刺、骨頭等硬殼類的生廚餘請民眾先以垃圾處置。

林武宏表示，各類資源回收、分類項目將會在官網公告，並請各鄉鎮市公所配合宣導，至於各清潔隊標準不一，甚至有清潔隊員為便宜行事，要求民眾將回收物當成垃圾，將嚴格要求各公所教育訓練，並落實執行，五、六月為破袋稽查勸導期，將針對非透明的垃圾袋隨機解袋稽查，七月起若有違規將開單告發。

環球科技大學環境資源管理研究所副教授陳泰安勤做資源回收，但卻多次被清潔隊員「退貨」，紙價好的時候，清潔隊就願意回收廢紙，紙價差時，僅有大型紙箱才回收，有的清潔隊員則不收取任何塑膠回收物，不同認知標準，讓他難以適從。

陳泰安表示，要讓資源回收更有效率，中央應該從源頭管制，才不會民眾認真做了分類，到頭來卻是白費功夫一場。

雲林縣為求垃圾減量，將於5月起加強垃圾破袋稽查。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為求垃圾減量，將於5月起加強垃圾破袋稽查。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣為求垃圾減量，將於5月起加強垃圾破袋稽查，因各鄉鎮市清潔隊對於垃圾分類標準...
雲林縣為求垃圾減量，將於5月起加強垃圾破袋稽查，因各鄉鎮市清潔隊對於垃圾分類標準不一，雲林縣環保局將製表公告，並加強清潔隊員教育訓練。圖／雲林縣環保局提供
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資源回收廚餘清潔隊員
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